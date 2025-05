Erst zum zweiten Mal in der laufenden Saison und erstmals seit dem zweiten Spieltag (3:2 in Berg am 24. August) haben die Fußballer des TV Echterdingen in der Verbandsliga wieder einen Auswärtssieg bejubelt. Zugleich endete für sie mit dem 2:0 am Freitagabend beim TSV Heimerdingen eine Durststrecke von sechs Monaten überhaupt ohne Sieg. Freilich, am eigentlichen Ergebnis wird dies nichts mehr ändern. Dass beide aktuellen Kontrahenten absteigen, war zuvor schon festgestanden.