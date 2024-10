Der TV Echterdingen hofft nach zuletzt vier Niederlagen auf eine Überraschung. Allerdings drohen für das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Türkspor Neckarsulm mehrere Ausfälle. Welches Spielertrio der Trainer Haug nun vor allem in der Pflicht sieht.

Franz Stettmer 04.10.2024 - 14:00 Uhr

Was macht man als Trainer, wenn es nicht läuft? Valentin Haug hat sich in dieser Woche für einen ungewöhnlichen Weg entschieden: trainingsfrei. Am Feiertag lautete beim Verbandsligisten TV Echterdingen das Motto: Wasen statt Fußballplatz. Beim ausgelassenen „Die Krüge hoch“ ging es in Mannschaftsstärke auch darum, nach zuletzt vier Niederlagen in Serie die Köpfe frei zu kriegen. Und das ohne einschränkende Vorgaben. „Kein Getränkelimit. Für jeden Feuer frei“, sagt Haug und lacht.