Der TV Echterdingen unterliegt beim SSV Ehingen-Süd trotz einer starken Aufholjagd mit 3:4. Mehr noch als das Ergebnis lassen aufseiten der Gäste die Umstände hadern.

Franz Stettmer 30.03.2025 - 14:20 Uhr

Am Ende war es eine Mischung aus Verärgerung, gefühlter Ohnmacht und Fatalismus. „Es kommt gerade einfach von allen Seiten richtig bitter“, bilanziert ein kopfschüttelnder Trainer Valentin Haug. Und damit ist nicht allein das Ergebnis gemeint, die fünfte Niederlage im fünften Rückrunden-Spiel seiner Verbandsliga-Fußballer des TV Echterdingen. Emotional durchgerüttelt wurde der unverändert Tabellenletzte beim 3:4 am Samstag in Ehingen durch zwei umstrittene Elfmeter, einen umstrittenen Platzverweis sowie die Sorge um den Neuzugang Mijo Tunjic. Der Ex-Profi, Hoffnungsträger im Angriff, schied mit einem dicken Knöchel aus. Diagnose noch offen. Möglich, dass die Bänder etwas abbekommen haben.