Trotz personeller Überzahl unterliegen die Gelb-Schwarzen dem SSV Ehingen-Süd mit 1:3 – und verärgern ihren Trainer. Ein Vorfall erhitzt dabei die Gemüter und bringt einen zusätzlich bitteren Beigeschmack.

Franz Stettmer 15.09.2024 - 13:44 Uhr

Der AH-Spielleiter Ronald Englisch, inzwischen Ü-60 Routinier, stöhnte: „Den hatte sogar ich noch reingemacht.“ Und der Trainer Valentin Haug kam auch mehrere Minuten nach dem Schlusspfiff nicht aus dem Kopfschütteln heraus. Einig waren sich dabei allerdings alle: Allein daran, dass die Verbandsliga-Fußballer des TV Echterdingen in der Endphase gleich mehrere Chancen aus der Hundertprozent-Kategorie versemmelten, hat es am Samstagabend nicht gelegen. Vielmehr hat die 1:3-Heimniederlage gegen in der zweiten Hälfte nur noch zehn Kicker des SSV Ehingen-Süd insgesamt in die raue Wirklichkeit zurückgeholt. Und diese besagt, was in den Goldäckern ja eigentlich ein jeder von vornherein gewusst hatte: Es wird wohl eine schwierige Saison.