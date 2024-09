Der TV Echterdingen ist an diesem Freitagabend in Oberensingen zu Gast – bei einem Gegner, an den er vor der Saison drei Leistungsträger verloren hat. Wie man beim Filderclub dem Wiedersehen entgegenblickt und was das Erfolgsrezept sein soll.

Franz Stettmer 06.09.2024 - 12:17 Uhr

Gut möglich, dass sich beim Fußball-Verbandsligisten TV Echterdingen dieser Tage der ein oder andere selbst in die Seite zwickt – um sicher zu gehen, dass das Ganze nicht doch bloß ein Traum ist. Aber, keine Sorge: alles Wirklichkeit. Tabellenplatz zwei, in dieser Saison noch unbesiegt. Woraus sich für den Beinaheabsteiger der vergangenen Runde die spannende Frage ergibt: Kann der Überraschungslauf auch an diesem Freitagabend weitergehen? In Oberensingen (Plätschwiesen, 19.30 Uhr) wartet die bislang wohl mit schwerste Aufgabe – und das Wiedersehen mit drei alten Teamkollegen.