Die bittere 1:5-Heimklatsche gegen den TSV Heimerdingen offenbart: Aktuell reicht es für den Filderclub in der Liga nicht. Die Frage ist: mit welchen Konsequenzen?

Dominik Grill 10.11.2024 - 21:21 Uhr

Die Hände hinter dem Rücken verschränkt, den Kopf gesenkt, schien Valentin Haug, Trainer des Fußball-Verbandsligisten TV Echterdingen, nach Erklärungen zu suchen für das, was in den 90 Minuten zuvor geschehen war. 1:5 lautete das desaströse Ergebnis im Kellerduell mit dem TSV Heimerdingen. Ein weiterer Nackenschlag, den es zu verdauen gilt. Haug wollte direkt nach dem Spiel gar nichts mehr sagen. Und der Abteilungsleiter Phillip Wunsch sieht es so: „Darüber müssen wir jetzt erst einmal eine Nacht schlafen.“ Werden dann personelle Konsequenzen folgen?