Die Echterdinger enttäuschen bei ihrer 1:3-Niederlage in Dorfmerkingen. Nun könnte noch eine bittere Begebenheit hinzukommen.

Franz Stettmer 23.09.2024 - 09:49 Uhr

So schnell wiederholt sich Fußball-Geschichte dann eben doch nicht. Vier Monate ist es her, dass die Verbandsliga-Fußballer des TV Echterdingen den Favoriten Dorfmerkingen auf dessen Platz mit 4:0 düpierten. Nun, beim Wiedersehen an selber Stätte, schlug das Pendel in die andere Richtung. Aktuell bedeutet das 1:3 vom Samstag für die Gelb-Schwarzen ihre dritte Niederlage in Serie, beobachtet von einem sauren Trainer Valentin Haug. „Das war von allem zu wenig“, sagt er. „Immer einen Schritt zu spät, schlampig im Aufbauspiel.“ Und zu allem Überfluss kommt noch die Sorge um einen der wichtigsten Akteure hinzu.