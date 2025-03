Der TV Echterdingen unterliegt mit den Debütanten Fennell und Tunjic gegen Oberensingen 0:3. Praktisch schon das Aus im Kampf gegen den Abstieg? Wie sich die beiden prominenten Neuen schlagen und welche Chancen der Trainer nun noch sieht.

Franz Stettmer 23.03.2025 - 20:53 Uhr

Seine Gemütslage beschrieb der Trainer Valentin Haug mit nur einem Wort: „Enttäuscht.“ Als neutraler Beobachter muss man derweil die Frage stellen: alles versucht – und schon alles verloren? Geholfen hat jedenfalls auch der kurzfristige doppelte Transferkracher nichts: Wie berichtet hatte der Fußball-Verbandsligist TV Echterdingen am Freitag mit der Verpflichtung der beiden Ex-Kickers-Profis Mijo Tunjic und Royal-Dominique Fennell aufhorchen lassen, beide aus der „Konkursmasse“ des JC Donzdorf. Ein Ausrufzeichen im Abstiegskampf, fürwahr. Und dennoch: Trotz des prompt in der Startelf stehenden Hoffnungsträger-Duos setzte es an diesem Spieltag die nächste Niederlage. Nach dem 0:3 zuhause gegen die TSV Oberensingen bleibt der Filderclub in der Tabelle abgeschlagener Letzter.