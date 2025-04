Der TV Echterdingen spielt am Sonntag um seine praktisch letzte Chance, doch noch einmal ein Hoffnungslichtlein anzuzünden. Parallel schreiten die Planungen für nächste Saison voran – und herrscht nun Gewissheit um die Verletzung des Torjägers Tunjic.

Franz Stettmer 04.04.2025 - 15:00 Uhr

Die letzte Chance schien es schon in den vergangenen Wochen einige Mal zu sein. Ist es es diesmal die allerletzte? Klar ist: Will der TV Echterdingen im Tabellenkeller der Fußball-Verbandsliga doch noch einmal ein wenigstens kleines Hoffnungslichtlein anzünden, dann müssen an diesem Sonntag (15 Uhr) Punkte her. Im heimischen Sportpark Goldäcker steigt das Krisenduell zweier schwer gebeutelter Mannschaften. Zu Gast ist das Überraschungsteam dieser Saison – im negativen Sinn. Als Meisterschaftsmitfavorit gestartet, stehen die Sportfreunde Dorfmerkingen mittlerweile ebenfalls auf einem Abstiegsplatz. Parallel schreiten in Echterdingen die Personalplanungen fürs nächste Spieljahr voran.