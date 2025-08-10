Fußball-Verbandsliga Unsanfte Landung für den Neuankömmling
Der Fußball-Verbandsligist TSV Weilimdorf ist zum Saisonauftakt gegen den Oberliga-Absteiger SV Fellbach in allen Belangen ohne Chance und geht mit 2:5 unter.
Für Riccardo Scarcelli und Luka Milenkovic bedeutete das Premieren-Spiel der Verbandsliga-Runde 2025/26 auch ein Wiedersehen mit der Vergangenheit. Beide spielten vor zwei Jahren noch beim aktuellen Gegner SV Fellbach, feierten mit diesem den Verbandsliga-Titel, ehe sie den Club verließen. Freilich, es war für beide alles andere als ein echtes und zudem freudiges Wiedersehen. Einerseits stand am Samstag in Patrick Fossi nur noch ein Akteur aus der Meistermannschaft im Gästeaufgebot, andererseits war das Duo im Heimspiel mit dem TSV Weilimdorf chancenlos und landete vor 150 Zuschauern unsanft mit 2:5 (0:2) in der neuen fußballerischen Wirklichkeit.