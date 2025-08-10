Fußball-Verbandsliga: Unsanfte Landung für den Neuankömmling

Für Riccardo Scarcelli und Luka Milenkovic bedeutete das Premieren-Spiel der Verbandsliga-Runde 2025/26 auch ein Wiedersehen mit der Vergangenheit. Beide spielten vor zwei Jahren noch beim aktuellen Gegner SV Fellbach, feierten mit diesem den Verbandsliga-Titel, ehe sie den Club verließen. Freilich, es war für beide alles andere als ein echtes und zudem freudiges Wiedersehen. Einerseits stand am Samstag in Patrick Fossi nur noch ein Akteur aus der Meistermannschaft im Gästeaufgebot, andererseits war das Duo im Heimspiel mit dem TSV Weilimdorf chancenlos und landete vor 150 Zuschauern unsanft mit 2:5 (0:2) in der neuen fußballerischen Wirklichkeit.

Und eben diese neue Wirklichkeit, sprich die höhere Liga, scheinen die Weilimdorfer noch nicht realisiert zu haben. Sie präsentierten sich nämlich so, als würden sie mit den für die Landesliga ausreichenden Mitteln und Aufwand versuchen, den Gegner zu besiegen. Die Erkenntnis daraus: Das funktioniert nun nicht mehr. Es muss sich schnellstens ändern, um nicht eine dauerhafte Bruchlandung hinzulegen. Das Tempo ist in der Verbandsliga höher, die Räume sind dichter, und auch die Bälle zu verarbeiten bedarf einer fixeren Handlungsfähigkeit. Grundvoraussetzung aber, um Erfolg zu haben, seien in jeder Liga das Engagement, Leidenschaft und Laufbereitschaft, sagt der Weilimdorfer Trainer Manuel Fischer – „und das haben wir alles vermissen lassen“, so der Ex-Profi. Da spiele es dann letztlich auch keine Rolle mehr, in welcher Grundordnung man agiere.

In der Partie gegen Fellbach hatte es aber den Anschein, als ob die zu Beginn von Fischer gewählte Abwehr-Fünferkette nicht stabilisierend, sondern hemmend wirken würde. Die Gäste, deren neues Trainerduo Kiriakos und Nicos Gountoulas es erstaunlich schnell schaffte, nach 18 Ab- und 16 Zugängen eine spielstarke Einheit zu formen, hatten kaum Probleme, das vermeintliche Heim-Defensivbollwerk zu knacken. Vor allem über die Außenpositionen, wo Milenkovic und der Zugang Berzan Ural anzutreffen waren, fanden sie ein Durchkommen. Darüber hinaus krankte das Aufbauspiel der Gastgeber enorm, fand praktisch nicht statt. Es existierte im Weilimdorfer Spiel keine Schaltzentrale zwischen Abwehr und Angriff. Die meist lang geschlagenen Bälle stellten die starke Fellbacher Defensive vor keine Probleme. Auch deshalb nicht, weil der letztjährige Top-Torschütze der Landesliga und Kapitän Bastian Joas gegen seinen Hauptkonkurrenten Thomas Bauer meist zweiter Sieger blieb. Zudem landeten die wenigen konstruktiven Aufbauversuche in den Füßen der Gäste. Mehr noch, sie stellten eine direkte Gefahr für das Weilimdorfer Tor dar. Das Herausspielen über den neuen Schlussmann Matej Barisic führte nicht nur zu guten Fellbacher Möglichkeiten, sondern auch zu Gegentoren.

„Der Gästesieg ist verdient, aber wir haben einen Großteil unserer Gegentreffer selbst aufgelegt“, sagt Fischer. Drei Treffer resultierten tatsächlich aus den Druckmomenten der Gäste und den daraus folgenden einfachen Fehlern der Gastgeber. Der Führung durch den letztlich dreifachen Torschützen Rafael Terpsiadis nach 14 Minuten ging ein Ballgewinn des starken Torben Hohloch an der Mittellinie mit anschließendem Solo und feinem Pass voraus. Beim 0:2 von Alban Kastrati (34.) zögerte Barisic nach einem Freistoß beim Rauslaufen. Und die Vorentscheidung durch Terpsiadis nach 47 Minuten war die Folge eines fehlerhaften Aufbauspiels zwischen Torhüter und seinen Vorderleuten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Fischer bereits viermal gewechselt und auf Dreierkette umgestellt. Die Folge: Das eigenen Offensivspiel wurde lebendiger. Auch deshalb, weil Jonathan Zinram-Kisch, Zugang mit Regionalliga-Erfahrung, wirkungsvoller im Mittelfeld war als zuvor in der Fünferkette. Er traf aus 20 Metern zum 1:4. Joas besorgte noch das 2:5.

Dass die Weilimdorfer es besser und engagierter können, haben sie zwei Wochen zuvor beim 4:2-WFV-Pokalerfolg über den Oberligisten TSV Essingen gezeigt. Am Mittwoch, 17.45 Uhr, steht in diesem Wettbewerb die dritte Runde an. Zumindest für Riccardo Scarcelli bedeutet dies erneut ein Wiedersehen mit Ex-Kollegen. Der TSV empfängt Calcio Leinfelden-Echterdingen. Beim Filderclub hatte Scarcelli ein kurzes Intermezzo, bevor er an die Giebelstraße kam.

TSV Weilimdorf: Barisic – Ural (46. Genc), Zinram-Kisch, Bozoglu, Njie (46. Sadikovic), Milenkovic – Offei (46. Fara), Küley (46. Kiral), Wojcik (73. Kugiumtzidis), Scarcelli – Joas.

SV Fellbach: Lang – Leon Bauer, Kastrati, Thomas Bauer, Calemba (84. Buzhala) – Tobias Hohloch, Kohler – Dursum (61. Icmez), Fossi (61. Markovic), Torben Hohloch (69. Bresic/84. Martinovic) – Terpsiadis.