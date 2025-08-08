Fußball-Verbandsliga: Vor dem Start: Zugänge, Abgänge, Ziele, Tipps – alle 17 Teams in der Übersicht

An diesem Wochenende ist es so weit: Die Fußball-Verbandsliga ist zurück aus der Sommerpause, und die Mannschaften machen sich wieder auf Punktejagd. Wie die Teams auf die neue Saison blicken, was sich in den Kadern getan hat und wer die Favoriten sind.

SV Fellbach

Ausführliche Saisonvorschau siehe hier.

Calcio Leinfelden-Echterdingen

Ausführliche Saisonvorschau siehe hier.

FC Holzhausen

Das Gros der Liga ist sich einig: Der FC Holzhausen geht als Topfavorit in die neue Saison. Gelingt diesmal die Oberliga-Rückkehr, an der das Team im Juni als Vizemeister dramatisch am Türkischen SV Singen gescheitert ist? „Bei uns hat sich viel getan, deswegen müssen wir erst einmal schauen, wie wir reinkommen“, sagt der neue Spiel- und Abteilungsleiter Rainer Huss und drückt damit auf die Euphoriebremse. Nach internen Problemen und dem drohenden Abgang von 21 Spielern wurde das gesamte Trainer- und Funktionsteam ausgetauscht. So konnten die meisten Spieler gehalten werden, zudem schlossen sich mehrere Kicker mit Perspektive an. Huss zeigt sich dann doch überzeugt: „In der Breite sind wir noch besser aufgestellt als vergangenes Jahr. Die Mannschaft hat das Zeug dazu, ganz vorne anzugreifen.“ Zum Saisonauftakt empfangen die Holzhausener die Sportfreunde Dorfmerkingen (Samstag, 14 Uhr).

Zugänge: Tim Steinhilber, Julio Gourgel, Alexander Harachasch (alle TSG Tübingen), Leon Hayer, Jonas Kurz (beide Jugend TSG Balingen), Colin Haug, Tim Zölle (beide FC 08 Villingen), Flavio Vogt (SV Oberachern).

Abgänge: Lukas Foelsch (TuS Frommern), Fabio Pfeifhofer, Kevin Müller (beide FC 08 Villingen), Andrew Addo (TSV Weilimdorf), Leonis Buzhala (SV Fellbach), Aaron Leyhr (FC Rottenburg), Clayton Zwetsch (Karriereende).

Trainer: Daniel Seemann (spielender Co-Trainer SG Empfingen) für Karsten Maier (Ziel unbekannt).

Saisonziel: vorne mitspielen (vergangene Saison: 2.).

Meistertipp: YB Reutlingen, Schwäbisch Hall.

TSV Oberensingen

﻿ ﻿Schielt der Tabellendritte der Vorsaison auf den Aufstieg? Während große Teile der Konkurrenz mitten im Umbruch stecken, kann der Nürtinger Stadtteilverein weitestgehend auf das bewährte Personal zurückgreifen. Punktuell wurde die Truppe mit einem erfahrenen Torwart von der TSG Backnang, Marcel Schleicher, sowie mehreren Perspektivspielern verstärkt. Statt eine Kampfansage zu machen, betont Trainer Leonard Gjini den harten Konkurrenzkampf um die Spitze: „Es sind zwei starke Absteiger neu in der Liga, Holzhausen ist nur knapp in der Relegation gescheitert, und mit den Sportfreunden Schwäbisch Hall und den Young Boys Reutlingen gibt es zwei Teams, die in der Rückrunde sehr stark waren.“ Zum Auftakt erwartet Gjini bei Calcio (Sonntag, 15 Uhr) und gegen Holzhausen (16. August, 14 Uhr) jeweils eine „harte Nuss, die es zu knacken gilt“.

Zugänge: Marcel Schleicher (TSG Backnang), Georgios Avtzis (VfR Aalen), Simon Gorr (TSG Balingen), Levent Kulay (TSV Ehningen), Nico Schmid (FV Neuhausen).

Abgänge: David Holzwarth (eigene dritte Mannschaft), Ammar Memic (FV Neuhausen), Mike Tausch, Christof Bauer (beide TSV Weilheim), Tom Berger (TSV Gaildorf), Luca Grosshart (Ziel unbekannt).

Trainer: Leonard Gjini (seit März 2024).

Saisonziel: oberes Tabellendrittel (vergangene Saison: 3.).

Meistertipp: YB Reutlingen, FC Holzhausen.

Young Boys Reutlingen

Die Reutlinger gehen nach ihrem letztjährigen Aufstieg in die zweite Verbandsliga-Saison. In ihrem ersten Jahr hat besonders die Rückrunde derart Eindruck hinterlassen, dass einige Gegner das Team als Meisterfavoriten auf dem Zettel haben. Für Spielleiter Marcel Laaß allerdings kein Thema: „Wir machen uns erst eimmal gar keinen Stress. Wir wollen unseren vierten Tabellenplatz verteidigen und dann schauen wir mal.“ Auch in der Vorbereitung ließen die Young Boys lieber Taten als Worte sprechen: Ungeschlagen kam das Team durch, schlug sich gegen die Oberligisten 1. Göppinger SV (2:2) und 1. CfR Pforzheim (3:2) höchst achtbar und zog per 3:1 bei Croatia Reutlingen in die dritte Runde des WfV-Pokals ein. Auch kamen namhafte Spieler hinzu, wie der Angreifer Matthias Dünkel oder der oberligaerprobte Salvatore Varese von Calcio. Und die zahlreichen Abgänge? „Es ging darum, den Kader zu verschlanken. Nicht jeder hat den Konkurrenzkampf geschürt“, sagt Laaß. Zum Auftakt daheim gegen den FC Rottenburg (Sonntag, 15 Uhr) erwartet Laaß einen kampfbetonten Gegner und drei Punkte für die Seinen.

Zugänge: Martin Welsch, Marco Digel, Matthias Dünkel (alle VfL Pfullingen), Marco Gaiser, Giuliano Iannuzzi, Labid Qadeer, Luca Gnoss (alle SSV Reutlingen), Salvatore Varese (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Batuhan Tasdögen (TSG Tübingen).

Abgänge: Qlirim Zekaj, Nick Olteanu, Dan Constantinescu (alle Calcio Leinfelden-Echterdingen), Erik Rapp, Valdrin Demolli (beide GSV Maichingen), Tim Zemmer (VfL Pfullingen), Fatmir Karasalihov, Francesco Gentile (bei beiden Ziel unbekannt), Giuliano D’Aleo (FV Neuhausen), Tim Jäth (TSV Ehningen), Quentin Stahnke (TASV Hessig-heim). Melih Erborazan (Anadolu SV Reutlingen)

Trainer: Volker Grimminger (seit Januar 2024).

Saisonziele: oben mitspielen; besser als vergangene Saison (vergangene Saison: 4.).

Meistertipp: Spfr. Schwäbisch Hall.

Spfr. Schwäbisch Hall

Bei den Franken könnten die Vorzeichen zu Saisonbeginn besser sein. Die Vorbereitung wurde von dürftigen Ergebnissen und dem verletzungsbedingten Ausfall mehrerer Stammspieler überschattet. „Es ist nicht gut gelaufen,“ hadert der Sportliche Leiter Ralph Schön. Auch ein echtes Highlight-Spiel gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg (2:7) konnte über die Hiobsbotschaften aus dem Kader nicht hinwegtäuschen: Unter anderem fällt Niklas Wackler mit einem Kreuzbandriss langfristig aus, Niklas Vuletic laboriert an einem Ödem am Schienbein. „Es gibt Gründe, warum wir den fünften Platz von letzter Saison nicht als Ziel ausgeben“, sagt Schön. Das Motto lautet: „Positiv bleiben und schauen, was machbar ist.“ Zur Saisoneröffnung empfängt Schwäbisch Hall die TSG Tübingen (Samstag, 14 Uhr).

Zugänge: Jonas Dambacher (TSV Ilshofen), Luis Pfeiffer (VfR Gommersdorf), Mateo Stein, Noah Käpplinger, Lukas Hahn, Tony Nounga (alle eigene Jugend).

Abgänge: Ali Gökdemir, Selcuk Vural, Enrico Ebel (alle SSV Schwäbisch Hall), Philipp Seybold (Türkspor Neckarsulm), Ünal Akinci (VfR Aalen), Johann Kjartansson (Studium in Island), Volkan Demir (Ziel unbekannt).

Trainer: Thorsten Schift (seit Juli 2019).

Saisonziel: Platz in der oberen Tabellenhälfte (vergangene Saison: 5.).

Meistertipp: Calcio, SV Fellbach, FC Holzhausen.

﻿

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Zeiten des Umbruchs bei den West-Aalenern! Unter den zahlreichen Sommerabgängen wiegt der Verlust des Torjägers besonders schwer: Der 21-jährige Dino Nuhanovic, der in der vergangenen Spielzeit zehn Treffer erzielte, schloss sich dem bayrischen Regionalligisten Spvgg Ansbach an. Der Sportliche Leiter Christoph Discher weiß aber auch: „Das ist natürlich eine Auszeichnung für uns.“ Den bisherigen sportlichen Weg wolle der Verein weitergehen, sprich: auf junge Spieler mit Perspektive setzen. So kommen unter anderem fünf Spieler aus der Jugend des großen Stadtrivalen VfR Aalen. Dischers Saisonprognose: „Wir werden den ein oder anderen Rückschlag hinnehmen müssen, aber wir können definitiv mitspielen.“ In die Saison startet die Mannschaft beim FSV Waiblingen an diesem Freitag um 19 Uhr.

Zugänge: Baba Mbodji (FSV Hollenbach), Mert Arslan, Jer-main Ibrahim, Silas Kurz, Miles Dickmann (alle Normannia Gmünd), Luca Wünsch (Jugend 1. FC Heidenheim), Maximilian Klenk, Damjan Bucan, Henry Hutzenlaub, Lukas Schimmele, Leon Ziemer (alle Jugend VfR Aalen), Marc Wagemann (TSV Crailsheim), Tim Ruth (TSV Essingen).

Abgänge: Samuel Schwarzer, Tim Brenner, Hannes Borst, Jonas Christlieb, Daniel Rembold (alle SGM Fachsenfeld/Dewangen), Dino Nuhanovic (SpVgg Ansbach), Jakob Pfleiderer (FV Wasseralfingen), Alexander Paul (TSV Essingen), David Weisensee (FV Unterkochen). Mert Tulum (Türkspor Heidenheim), Veljko Milojkovic, Miladin Filipovic (beide 1. FC Normannia Gmünd), Onur Mutlu (TSV Langenau).

Trainer: Patrick Faber (seit September 2020).

Saisonziel: frühzeitig Klassenverbleib sichern (vergangene Saison: 6.).

Meistertipp: YB Reutlingen, FC Holzhausen, TSV Oberensingen.

SSV Ehingen-Süd

Vor dem Auftaktspiel gegen den VfR Heilbronn (Samstag, 15.30 Uhr) blicken die Ehinger mit Zuversicht auf die kommende Punkterunde – trotz vorhandener Ungewissheit. „Die Liga ist eine Wundertüte“, konstatiert Kevin Ruiz, der nach dem Abgang des Langzeitcoachs und Ex-VfB-Profis Michael Bochtler vom Co- zum Cheftrainer aufgestiegen ist. Er führt aus: „Abgesehen von den Auf- und Absteigern haben wir schon gegen jedes Team gewonnen, aber auch verloren.“ Optimistisch stimmen zwei Punkte: eine gelungene Generalprobe im WFV-Pokal gegen den Oberligisten FV Ravensburg, trotz 0:2-Niederlage – und „ein extrem breiter Kader mit 30 Spielern und super integrierten Neuzugängen“, wie Ruiz konstatiert. Einziger Wermutstropfen: Der Abwehrspieler Robin Biesinger, einer der Neuen, zog sich einen Kreuzbandriss zu.

Zugänge: Maximilian Eiselt (Spfr. Dorfmerkingen), Jona Sachpazidis (SW Donau), Angelo Barone (1. FC Normannia Gmünd), Julian Teßmann (TV Echterdingen), Alexander Schrode (FV Olympia Laupheim), Robin Biesinger (FV Biberach).

Abgänge: Elias Biesinger (SG Emerkingen/Ehingen-Süd).

Trainer: Kevin Ruiz (bisher Co-Trainer) für Michael Bochtler (pausiert).

Saisonziel: Platz sechs bis neun (vergangene Saison: 7.).

Meistertipp: FC Holzhausen, YB Reutlingen.

TSV Berg

Urgestein, Anführer, langjähriger Kapitän – Andreas Frick war all das für die Schussentaler. Nach neun Jahren hat der 34-Jährige, der einst vom Regionalligisten FV Illertissen gekommen war, nun sein Karriereende verkündet. „Seine Ausstrahlung wird fehlen“, ist sich die Berger Abteilungsleitern Tanja Thomas sicher. Könnte der Abgang aber auch einen positiven Effekt haben? „Es liegt jetzt in der Verantwortung jedes Einzelnen, das abzufangen.“ Dem Auftakt gegen den FC Esslingen (Samstag, 15.30 Uhr) fiebert das Team indes mit dem Rückenwind aus der souveränen Vorbereitung entgegen – unter anderem gab es Siege gegen den Liga-Neuling VfB Friedrichshafen (2:1) und gegen den südbadischen Verbandsligisten FC Rot-Weiss Salem (4:1). Einziges Manko laut Thomas: „Kräftemäßig sind wir noch nicht bei 100 Prozent.“

Zugänge: Daniel Schachtschneider, Lars Detling, Daniel Geiselhart (alle FV Ravensburg), Nick Zimmerer (SC Pfullendorf), Timo Baier (FV Biberach), Lennard von Rüden (SV Reinstetten), Romeo Lindinger, Samuel Lindinger (beide SV Kressbronn).

Abgänge: Andreas Frick (Karriereende), Paul Brünz, Simon Roth, Tim Kibler (alle SV Oberzell), David Bachhofer (FV Bad Saulgau).

Trainer: Oliver Ofentausek (seit Juli 2017).

Saisonziel: oberes Tabellendrittel (vergangene Saison: 8.).

Meistertipp: FC Holzhausen.

VfR Heilbronn

Ebenfalls zufrieden mit den Spielen der Sommerpause ist Matteo Battista, Co-Trainer der Heilbronner. So habe das Team in der zweiten Runde des WFV-Pokals gegen den SGV Freiberg „ganz gut mitgehalten“, auch wenn der Regionalligist am Ende mit 4:0 gewann. Zudem trumpfte die Mannschaft beim Blitzturnier des VfB Eppingen auf, samt eines 1:0-Finalsiegs gegen den Oberliga-Aufsteiger und bisherigen Klassengegner Türkspor Neckarsulm. Mit Blick auf die kommende Saison hofft man in der Käthchenstadt auf ruhigeres Fahrwasser als noch in der vergangenen. „Da haben wir den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag gesichert, das wollen wir dieses Mal vermeiden“, konstatiert Battista, dessen Mannschaft mit einem Auswärtsspiel beim SSV Ehingen-Süd in die neue Punkterunde startet (Samstag, 15.30 Uhr). Unter den Zugängen ragt der Ex-Kickers-Profi und vormalige Calcio-Akteur Denis Zagaria heraus. Er soll fortan als Abwehrchef fungieren.

﻿Zugänge: Niklas Meltzer (Neckarsulmer Sport-Union), Denis Zagaria (TSV Grünbühl), Everest Sulejmani (Mechtersheim), Lukas Böhm (FSV Bietigheim-Bissingen), Nils Leidenberger (Gommersdorf), Daniel Keller (Normannia Gmünd), Eldi Berisha (Jugend SGS Großaspach), Mamadou Seck, Diyar Batin, Marc Erlenbusch, Tolaj Quazim (alle eigene Jugend), Omar Azlan (Abu Dhabi).

Abgänge: Luca Hofmann ( Sennfeld), Tom Marmein, Murat Zeyrek (TS Neckarsulm), Yannik Eitelwein (VfR Gommersdorf), Philip Markovic (SV Fellbach), Jannik Danecker (SG Kirchardt), Marvin Reitz, Milot Halilaj (beide Aramäer Heilbronn), Cedrik Stern (pausiert), Tom Theo Fladung (Wormatia Worms), Maximilian Bachmann (FV Ravensburg), Jannis Bieniek.

Trainer: Markus Lang (seit Juni 2024).

Saisonziel: Klassenverbleib früh sichern (vergangene Saison: 9.).

Meistertipp: YB Reutlingen, FC Holzhausen.

FC Esslingen

Ausführliche Saisonvorschau siehe hier.

Spfr. Dorfmerkingen

Am Ende der vergangenen Saison waren es drei Tore mehr auf der Habenseite, die die Dorfmerkinger gegenüber der punktgleichen TSG Tübingen vor der Relegation und dem drohenden Abstieg bewahrten – Last-Minute-Spannung, die das Team von Trainer Stefan Schill in dieser Spielzeit vermeiden will. Und zumindest in puncto Kaderveränderungen befindet sich die Mannschaft in ruhigem Fahrwasser – wenn auch im Ex-Zweitliga-Profi Marc Gallego Vazquez (39) ein langjähriger Leistungsträger seine Karriere beendet hat. Den Auftakt macht das Spiel beim Topfavoriten FC Holzhausen am Samstag um 14 Uhr.

Zugänge: Fabio Mango, Mike Marianek, Ismael Kone (alle SV Neresheim), Lennart Ochs, Paul Rauser (beide TSV Nördlingen).

Abgänge: Yannik Schmidt (SV Lauchheim), Maximilian Eiselt (SSV Ehingen-Süd), Michael Schindele (pausiert), Marc Gallego Vazquez (Karriereende), Noah Feil (Jugendtrainer FC Heidenheim).

Trainer: Stefan Schill (seit Juli 2023).

Saisonziel: gesichertes Mittelfeld (vergangene Saison: 11.).

Meistertipp: FC Holzhausen.

TSG Tübingen

Auch in der Studentenstadt mussten die Kaderplaner die Ärmel hochkrempeln. „Es ist ein gefühlter Neuanfang“, sagt Trainerurgestein Michael Frick, der heuer mit seiner großen Liebe, der TSG Tübingen, die Porzellanhochzeit feiert: Im Oktober wird er sage und schreibe 20 Jahre lang auf seinem Posten tätig sein. „Aber einen solchen Umbruch habe ich in der Zeit noch nicht erlebt. Für viele Spieler ist es gegen Schwäbisch Hall (Samstag, 14 Uhr) das erste Verbandsliga-Spiel überhaupt“, sagt der Jubilar. Die Gründe für die zahlreichen Abgänge: Karriereende, Verletzungen, Umzüge zwecks Studium. „Wir werden das ein oder andere Mal ordentlich Lehrgeld zahlen müssen. Aber so ein Neubeginn ist auch eine Chance“, sagt Frick.

﻿Zugänge: Mathis Biesinger, Lucas Schall (beide Junioren TSG Balingen), Henoch Grauer, Tom Schiffel (beide SSV Reutlingen), Emil Groß, Manu Kramm, Noah Müller, Mark Shevchik (alle eigene Jugend), Maurice Grötzinger, Dennis Heumesser (beide SV 03 Tübingen), Finn Krohmer (Spvgg Holzgerlingen), Tim Seibold, Philipp Winterstein (beide eigene zweite Mannschaft).

Abgänge: Luis Miguel Pereira Almeida (FC Esslingen), Hafiz Aslan, Tobi Haux (bei beiden Umzug ins Ausland), Anton Geppert (Studium in den USA), Pirmin Glück (Karriereende), Alexander Harachasch, Tim Steinhilber, Julio Leitao Gourgel (alle FC Holzhausen), Tim Herrmann (Umzug nach Portugal), Batuhan Tasdögen (Young Boys Reutlingen), Tom Vetter, Tim Zajonz (beide verletzungsbedingtes Karriereende).

Trainer: Michael Frick (seit Oktober 2005).

Saisonziel: Klassenverbleib (vergangene Saison: 12.).

Meistertipp: FC Holzhausen, SV Fellbach.

FSV Waiblingen

Es ist der nächste Schritt einer beeindruckenden Entwicklung: Vor acht Jahren spielten die Waiblinger noch in der Kreisliga A, nun also gelang der Aufstieg in die Verbandsliga. Dennoch hat sich der Verein aus eigenem Antrieb von einem der wichtigsten Gesichter des Erfolgs getrennt: Giuseppe Catizone, jetzt Ex-Coach, wird von seinem bisherigen Co-Trainer Patrick Ribeiro-Pais ersetzt. „Der ganze Verein befindet sich in einer Veränderungsphase und es war für uns auch an der Seitenlinie Zeit für ein neues Gesicht, eine neue Philosophie“, sagt der Sportliche Leiter Melih Sengül über die einvernehmliche Trennung. Mit Blick auf die kommende Saison musste das Team indes jüngst eine Hiobsbotschaft hinnehmen: Beim 0:2 im WFV-Pokal gegen die TSG Backnang riss sich Marcel Zimmermann das hintere Kreuzband; der Toptorjäger (23 Tore in der vergangenen Saison) wird für die gesamte Hinrunde ausfallen. Adäquaten Ersatz stellt die Neuverpflichtung Daniele Cardinale vom neuen Ligagegner Calcio dar. Zum Saisonauftakt empfängt das Team die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (Freitag, 19 Uhr).

﻿Zugänge: Leon Braun (1. Göppinger SV), Daniele Cardinale (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Joel Heske (TGV Eintracht Beilstein), Nunu Pasca (VfR Aalen), Steffen Bönisch (SGS Großaspach), Demian Villiers Bernsee (SV Sandhausen), Ibrahim Özpinar (VfL Pfullingen), Endrit Beshi (TSV Nellmers-bach), Tim Scheible (1. FC Normannia Gmünd).

Abgänge: Mateo Erceg (TSV Bad Boll), Mardoche Siku Mourera (ASV Natz), Mustafa Sungur (Türkspor Neckarsulm), Noah Vrbek (pausiert/Studium), Aygün Plaste (verletzungsbedingte Pause), Stylianos Tentonis (Ziel unbekannt).

Trainer: Patrick Ribeiro-Pais (bisher Co-Trainer) für Giuseppe Catizone (nun Co-Trainer VfR Aalen).

Saisonziel: sicherer Klassenverbleib (vergangene Saison: 1. Landesliga, Staffel 1).

Meistertipp: FC Holzhausen, YB Reutlingen, Schwäbisch Hall, VfR Heilbronn.

TSV Weilimdorf

Ausführliche Saisonvorschau siehe hier.

FC Rottenburg

In dem Verbandsliga-Neuling kommt ein echter Überflieger in die Liga. Vor einem Jahr waren die Rottenburger erst in die Landesliga-Staffel 3 aufgestiegen, nun gelang der direkte Durchmarsch in die Verbandsliga. „Die letzten Jahre waren sehr erfolgreich und haben uns zu einer eingeschweißten Truppe gemacht“, sagt der Trainer Marc Mutschler. Das Erfolgsgeheimnis: Noch zu Bezirksliga-Zeiten wurden junge, hungrige Kicker geholt, während „viele gestandene Spieler ins Gras beißen mussten“. Ein Schritt, der sich bis heute auszahle. Im Testspiel gegen den FC Holzhausen bewiesen die Rottenburger mit einem 1:0-Sieg bereits ihre Klassentauglichkeit. Mutschler weiß aber auch: „Holzhausen kann noch gewaltig nachlegen. Das Niveau, auch von den Young Boys Reutlingen, können wir nicht mitgehen, müssen wir aber auch nicht.“ Bei zweiteren ist Rottenburg im ersten Saisonspiel am Sonntag um 15 Uhr zu Gast.

Zugänge: Aaron Leyhr (FC Holzhausen), Luca Alfonzo (TSG Tübingen), Maxime Ackermann (Jugend TuS Ergenzingen) Marcel Epple (eigene zweite Mannschaft).

Abgänge: Patrick Francisco (SV Wendelsheim), Bastian Rosato (SC Urbach), Alioune Kane Diedhiou (pausiert).

Trainer: Marc Mutschler (seit Juli 2022).

Saisonziel: Klassenverbleib (vergangene Saison: 1. Landesliga, Staffel 3).

Meistertipp: FC Holzhausen.

VfB Friedrichshafen

Der vierte Aufsteiger im Bunde hatte in der zweiten Runde des WFV-Pokals die Chance, sich auf das künftige Niveau einzustellen. Nach zwischenzeitlicher Führung gegen den TSV Berg drehte dieser zwar das Spiel und zog mit 2:1 in die nächste Runde ein. „Aber das war ein guter Test, ein richtiges Kampfspiel“, sagt Friedrichshafens Trainer Stephan Steinhauser, der jüngst Michael Steinmaßl im Amt ablöste. Die Erkenntnis nach dem Spiel: „Es ist vor allem in Bezug auf die Intensität und Zweikampfführung ein Unterschied zur Landesliga.“ Immerhin: Große Teile der Mannschaft kennen das Niveau noch aus den beiden Verbandsliga-Spielzeiten 2020/21 und 2021/22. Die Rückkehr feiert der Verein gegen den Mitaufsteiger FSV Waiblingen eine Woche nach dem regulärem Saisonstart (Samstag, 16. August, 15.30 Uhr). Am ersten Spieltag hat das Team vom Bodensee frei.

Zugänge: Kai Kramer (FV Rot-Weiß Weiler), Narciss Ezawou, Enes Basbaz (beide eigene Jugend), Cem Pehlivan (SW Bregenz), Sanjar Sanjari (BTG Markdorf).

Abgänge: Denis Nasic (SC Markdorf), Alessio Genua (pausiert), Leonor Karaxha (TSV Heimenkirch).

Trainer: Stephan Steinhauser (bis zur Winterpause Spieler, dann pausiert) für Michael Steinmaßl (Karriereende).

Saisonziel: Nichtabstieg (vergangene Saison: 1. Landesliga, Staffel 4).

Meistertipp: FC Holzhausen.