Fußball-Verbandsliga Vor dem Start: Zugänge, Abgänge, Ziele, Tipps – alle 17 Teams in der Übersicht
Württembergs höchste Spielklasse startet an diesem Wochenende in die neue Saison. Ein Blick auf die Ausgangslage der beteiligten Mannschaften.
An diesem Wochenende ist es so weit: Die Fußball-Verbandsliga ist zurück aus der Sommerpause, und die Mannschaften machen sich wieder auf Punktejagd. Wie die Teams auf die neue Saison blicken, was sich in den Kadern getan hat und wer die Favoriten sind.