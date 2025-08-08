Fußball-Verbandsliga: Vor dem Start zwei große Titelfavoriten

Seelenbalsam für den zuletzt bitter enttäuschten Vizemeister? Oder der nächste Karriereschritt eines Senkrechtstarters? Darf man der Konkurrenz glauben, wird es im Titelrennen der Fußball-Verbandsliga auf diese Frage hinauslaufen. Vor dem Saisonstart am Wochenende stehen auf den Tippzetteln zwei Mannschaftsnamen mit Abstand oben. Wie gehabt haben wir uns bei den beteiligten Vereinen umgehört. Das Ergebnis, bei möglichen Mehrfachnennungen: 14 Stimmen für den FC Holzhausen, acht für die Young Boys Reutlingen.

Bei den Holzhausenern wird sich zeigen müssen, wie sie ihr Frusterlebnis vom Juni verarbeitet haben. Die Oberliga-Rückkehr bereits in greifbarer Nähe, verpassten sie jene noch auf dramatische Weise. In der entscheidenden Partie reichte ihnen am Ende ein 2:0-Hinspielpolster nicht. Zwei späte Gegentore in der Verlängerung bedeuteten gegen den Türkischen SV Singen das Aus. Nun hat der einstige Balinger Regionalliga-Kicker Daniel Seemann als Trainer übernommen. Und, vor allem: Der Rekordtorjäger Janik Michel ist weiterhin dabei. Dessen Bilanz für seinen Verein: 218 Treffer in 200 Ligaspielen.

Anders ist die Ausgangslage beim zweiten Favoriten: Der Vorjahresklassenneuling Young Boys kommt mit Rückenwind – und mit der Perspektive, in Reutlingen dem Platzhirsch SSV über kurz oder lang den Rang abzulaufen. Nur eine Etage fehlt dem erst 2006 gegründeten Club noch, um gleichzuziehen. Der neue Trikotsponsor stellt dabei schon mal ein passendes Omen dar: Porsche. Ein Verein gibt Gas. Die nötigen PS scheinen da.

Der Rest des 17er-Felds? Mal schauen. Die Liste derer, die vorne ebenfalls gern ein Wörtchen mitreden würden, ist lang. Allemal Spannung ist auch im Tabellenkeller zu erwarten. Mindestens vier Teams müssen direkt absteigen. Zum überhaupt ersten Mal dabei sind der TSV Weilimdorf, der FSV Waiblingen und der FC Rottenburg.