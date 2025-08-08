Fußball-Verbandsliga Vor dem Start zwei große Titelfavoriten
An diesem Wochenende beginnt die neue Saison. Ein Blick auf die Ausgangslage in der Liga, in der drei Vereine zum überhaupt ersten Mal dabei sind.
Seelenbalsam für den zuletzt bitter enttäuschten Vizemeister? Oder der nächste Karriereschritt eines Senkrechtstarters? Darf man der Konkurrenz glauben, wird es im Titelrennen der Fußball-Verbandsliga auf diese Frage hinauslaufen. Vor dem Saisonstart am Wochenende stehen auf den Tippzetteln zwei Mannschaftsnamen mit Abstand oben. Wie gehabt haben wir uns bei den beteiligten Vereinen umgehört. Das Ergebnis, bei möglichen Mehrfachnennungen: 14 Stimmen für den FC Holzhausen, acht für die Young Boys Reutlingen.