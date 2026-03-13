Vor dem wegweisenden Duell gegen die TSG Tübingen fehlen gleich zwei Keeper und der Torwarttrainer muss auf die Bank. Gelingt dem Aufsteiger dennoch der Brustlöser im Abstiegskampf?
13.03.2026 - 10:15 Uhr
Finaler Akt des wegweisenden Auftaktprogramms des TSV Weilimdorf: An diesem Samstag (15 Uhr) tritt der Fußball-Verbandsligist beim Tabellennachbarn TSG Tübingen an. Es ist das dritte Spiel in Folge gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Erneut könnte dem Tabellenzwölften also ein Schritt in Richtung Rettung gelingen – und ein Verfolger distanziert werden.