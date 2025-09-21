Fußball: Verbandsliga Weilimdorf-Sieg dank Traumtor eines Youngsters
Der Fußball-Verbandsligist gewinnt in Hofherrnweiler mit 1:0 und stärkt damit die Bewerbung seines Trainers.
Das Timing könnte besser nicht sein. Nach turbulenten Wochen samt dem Ausstieg des Meistertrainers Manuel Fischer und einer denkwürdigen 2:9-Schlappe in Dorfmerkingen gelingt dem Fußball-Verbandsligisten TSV Weilimdorf sein dritter Saisonsieg. Das 1:0 bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach sorgt vorerst für Beruhigung an der Giebelstraße.