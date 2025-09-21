 
Fußball: Verbandsliga Weilimdorf-Sieg dank Traumtor eines Youngsters

1
Traf erstmals im Trikot des TSV Weilimdorf: Sommerneuzugang Giuseppe Berretta. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Der Fußball-Verbandsligist gewinnt in Hofherrnweiler mit 1:0 und stärkt damit die Bewerbung seines Trainers.

Sport: Dominik Grill (grd)

Das Timing könnte besser nicht sein. Nach turbulenten Wochen samt dem Ausstieg des Meistertrainers Manuel Fischer und einer denkwürdigen 2:9-Schlappe in Dorfmerkingen gelingt dem Fußball-Verbandsligisten TSV Weilimdorf sein dritter Saisonsieg. Das 1:0 bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach sorgt vorerst für Beruhigung an der Giebelstraße.

 

„Es ist der perfekte Zeitpunkt“, bestätigt Oliver Stierle, der seit der Abwesenheit von Fischer den Cheftrainerposten quasi auf Bewährung übernommen hat. Im Vorfeld der anstehenden Gespräche mit dem Verein über seine endgültige Zukunft hat der 42-Jährige also schon einmal Eigenwerbung betrieben, und das gegen einen favorisierten Gegner. „Man sieht auch auf dem Feld: Die Jungs geben mir wahnsinnigen Rückhalt. Wir können hier zusammen etwas aufbauen“, konstatiert Stierle. Von der ersten Minute an habe seine Mannschaft das Geforderte umgesetzt: nämlich nach der Niederlage gegen die TSV Oberensingen (2:3) und dem erwähnten Dammbruch in Dorfmerkingen die Defensive zu stabilisieren,. „Die Jungs waren bis in die Haarspitzen motiviert und haben hochverdient gewonnen“, sagt der Trainer.

Fußball-Verbandsliga: Keeper-Rot und noch viel Arbeit für den TSV Weilimdorf

Fußball-Verbandsliga Keeper-Rot und noch viel Arbeit für den TSV Weilimdorf

Der Torhüter Sunny Simone fliegt nach acht Minuten vom Platz und macht alle taktischen Überlegungen zunichte. Der TSV Oberensingen nutzt die Schwachstelle gleich dreimal aus.

Ohne die verletzten Spielführer Bastian Joas und Enis Küley war es der eingewechselte Giuseppe Berretta, der die Seinen zum Sieg führte – ausgerechnet der Mittelfeldakteur, den Stierle im vorigen Spiel gegen Oberensingen wegen der Roten Karte für den Torwart Sunny Simone schon nach acht Minuten vom Feld genommen hatte. „Er musste in den letzten Wochen oft in den sauren Apfel beißen, deswegen freut es mich besonders“, sagt der Coach. Berretta, der im Sommer aus der Jugend des SGV Freiberg gekommen und erst tags zuvor 19 Jahre alt geworden war, machte sich also selbst ein verspätetes Geburtstagsgeschenk. Und ein besonders schönes obendrein. Von der Mittellinie weg ließ er vier Gegner stehen und zirkelte den Ball aus rund 20 Metern ins Kreuzeck (74.). Es war das Tor des Tages.

Weilimdorfs „Spieler des Spiels“:

Giuseppe Berretta. Auch wenn Stierle die geschlossene Mannschaftsleistung in den Vordergrund stellte, führt an dem 19-Jährigen kein Weg vorbei. Die entschlossene Einzelleistung zeugt vom Selbstbewusstsein des Mittelfeldmannes, trotz der frphen Auswechslungen gegen Oberensingen und Dorfmerkingen. (Nominierungen: 1)

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach: Barth – Ruth, Lechleitner (80. Dickmann), Wagemann, Mbodji – Bucan (46. Wünsch), Freitag – Sanyang (80. Sigloch), Zahner, Arslan (68. Ibrahim) – Tabatabai (80. Schimmele).

TSV Weilimdorf: Barisic – Krasniqi, Zinram-Kisch, Bozoglu, Milenkovic, Addo (61. Berretta) – Schieber (60. Kakou), Genc (67. Baierle) – Offei (86. Kugiumtzidis), Fara (80. Sadikovic), Scarcelli.

