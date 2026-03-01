Fußball-Verbandsliga Weilimdorfer Frust in der neunten Minute der Nachspielzeit
Am Ende nur 1:1 – in Unterzahl verspielt der TSV Weilimdorf beim Tabellenletzten Heilbronn den greifbar nahen Sieg. Ein Spieler wird zum Unglücksraben.
Am Ende nur 1:1 – in Unterzahl verspielt der TSV Weilimdorf beim Tabellenletzten Heilbronn den greifbar nahen Sieg. Ein Spieler wird zum Unglücksraben.
Der Trainer Oliver Stierle haderte kopfschüttelnd: „So ein Dreckstor.“ Sein verletzt unter den Zuschauern weilender Kapitän Bastian Joas erkannte einen „sehr, sehr bitteren Schluss“. Und der Großteil seiner kickenden Teamkollegen hatte nur noch eines im Sinn: nichts wie weg. Schimpfend und bebend rauschten die Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf in Richtung Kabinentrakt.