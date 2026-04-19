 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Wiederholung des Hinspiel-Coups: Calcio düpiert den Spitzenreiter

Fußball-Verbandsliga Wiederholung des Hinspiel-Coups: Calcio düpiert den Spitzenreiter

Fußball-Verbandsliga: Wiederholung des Hinspiel-Coups: Calcio düpiert den Spitzenreiter
1
Qlirim Zekaj (rechts) erzielte den spielentscheidenden Treffer. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Die Echterdinger behaupten sich beim Seriensieger Young Boys Reutlingen mit 1:0 und schaffen damit ein Novum in dieser Saison. Zwei Spieler werden zu den Matchwinnern.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Wer soll diese Mannschaft stoppen? Das hatte sich in der württembergischen Verbandsliga mit Blick auf den von Sieg zu Sieg eilenden Spitzenreiter Young Boys Reutlingen mittlerweile die ganze Staffel gefragt. Seit diesem Sonntag gibt es eine Antwort – und es ist die gleiche überraschende wie schon in der Hinrunde. Ja, die Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen haben es tatsächlich erneut getan: Favoritensturz, Teil zwei. Nach dem 2:1 vom Oktober wurde das Filderteam für den designierten Meister auch dieses Mal zum Stolperstein. Aktueller Endstand unter der Achalm: ein 1:0. Es sind die bislang beiden einzigen Niederlagen des Gegners in der laufenden Saison.

 

„Wer das zweimal schafft, macht wohl schon etwas richtig“, frohlockt der Calcio-Trainer Francesco Di Frisco. Für sein eigenes Team sind es drei Big Points im Kampf um den Klassenverbleib. Punkte, die allerdings auch nötig waren, nachdem die direkte Konkurrenz aus Schwäbisch Hall und Weilimdorf tags zuvor vorgelegt hatte. Als Elfter bleiben die Echterdinger zwar in der kritischen Zone, haben in der Tabelle aber wieder aufgeschlossen.

Retter in der zweiten Hälfte: der Torhüter Ali Bozatziolou. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Matchwinner waren Qlirim Zekaj und der Torhüter Ali Bozatziolou. Der eine, Zekaj, erzielte mit einem satten 15-Meter-Schuss kurz vor der Pause das letztlich entscheidende Tor (45.). Die Vorarbeit kam dabei von Dan Constantinescu und Nick Olteanu – beteiligt waren also ausgerechnet alle drei Ex-Reutlinger gegen ihren alten Verein. Und der andere, Bozatziolou, hielt darauf mit mehreren Paraden die Führung fest. Hinzu kam bei einem Lattentreffer der Gastgeber das nötige Quäntchen Glück.

Di Friscos Fazit: „Mit Ball hat mir unser Spiel nicht so gefallen – aber gegen den Ball war das top. Die Jungs haben wie eine Männermannschaft verteidigt.“ Offenbar zum Frust seines Gegenübers. Der Young-Boys-Coach Volker Grimminger musste wegen Reklamierens mit Gelb-Rot hinter die Bande.

Calcio-„Spieler des Spiels“

Ali Bozatziolou (Nominierungen: 3). Der Keeper war in der zweiten Hälfte Turm in der Schlacht. Vor allem ihm hatten es die Echterdinger zu verdanken, dass die Null stehen blieb.

Young Boys Reutlingen: Welsch – Wagner, Cabraja, Herberth (76. Drljo) – Haussmann – Dünkel (56. Diescher), Chatzimalousis (70. Gaiser), Aktepe, Lennerth (81. Tasdögen) – Iggoute, Galic.

Calcio Leinfelden-Echterdingen: Bozatziolou – Casian-Matei Ulici (85. Isik), Olteanu, Zweigle, Vieira – Constantinescu – Kaligiannidis (70. Schlotterbeck), Philipp Seemann, Zekaj, Amenta (70. Andrei-Lucian Ulici) – Borges Da Silva (87. Vittorio).

Weitere Themen

Fußball-Verbandsliga: Wiederholung des Hinspiel-Coups: Calcio düpiert den Spitzenreiter

Fußball-Verbandsliga Wiederholung des Hinspiel-Coups: Calcio düpiert den Spitzenreiter

Die Echterdinger behaupten sich beim Seriensieger Young Boys Reutlingen mit 1:0 und schaffen damit ein Novum in dieser Saison. Zwei Spieler werden zu den Matchwinnern.
Von Franz Stettmer
Fußball-Landesliga: Dreifach-Knipser Matanovic nährt die Aufstiegsträume des TSV Bernhausen

Fußball-Landesliga Dreifach-Knipser Matanovic nährt die Aufstiegsträume des TSV Bernhausen

Die Filderstädter klettern mit einem 4:1-Sieg gegen die SV Böblingen auf den zweiten Tabellenplatz. Für den Trainer Agatic steht fest: „Jetzt kommen noch sieben Endspiele.“
Von Franz Stettmer
Fußball-Landesliga: Doch noch nicht alles aus? Käpt’n Hahn gibt dem MTV Stuttgart neue Hoffnung

Fußball-Landesliga Doch noch nicht alles aus? Käpt’n Hahn gibt dem MTV Stuttgart neue Hoffnung

Der Tabellenvorletzte siegt in Bad Boll überraschend mit 3:1. Außer dem Doppeltorschützen Raphael Hahn glänzt ein zweiter Spieler.
Von Franz Stettmer
Handball-Abschlussfrust: Echterdinger Verletzungsschock und Stuttgarter Aus im Aufstiegskampf

Handball-Abschlussfrust Echterdinger Verletzungsschock und Stuttgarter Aus im Aufstiegskampf

Sowohl für die Frauen der HSG Leinfelden-Echterdingen als auch der HSG Stuttgart/Metzingen II endet die Regionalliga-Saison bitter.
Von Franz Stettmer
Fußball-Verbandsliga TSV Weilimdorf: Trotz 4:1-Sieg ein schimpfender Trainer Stierle: „Wie auf dem Friedhof“

Fußball-Verbandsliga TSV Weilimdorf Trotz 4:1-Sieg ein schimpfender Trainer Stierle: „Wie auf dem Friedhof“

Erst nach einem Pausendonnerwetter ihres Coachs kommen die Nord-Stuttgarter gegen den FSV Waiblingen in Fahrt. Vor allem einer der Joker stellt sein feines Füßchen unter Beweis.
Von Franz Stettmer
Fußball-Landesliga: Sahin Üste ist neuer Trainer des MTV Stuttgart – Oldie Raphael Hahn verlängert

Fußball-Landesliga Sahin Üste ist neuer Trainer des MTV Stuttgart – Oldie Raphael Hahn verlängert

Der Fußball-Landesligist MTV Stuttgart hat vor dem Spiel beim TSV Bad Boll einen Nachfolger für Trainer Björn Lorer verpflichtet.
Von Torsten Streib
Tippspiel Kreisliga A: Spieler von Türkspor Stuttgart tippt auf 5:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Münster

Tippspiel Kreisliga A Spieler von Türkspor Stuttgart tippt auf 5:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Münster

Türkspor Stuttgarts Torjäger Emir Dogansoy wagt einen kühnen Tipp: Ein 5:0-Sieg gegen den TSV Münster. Vladimiros Gkiagkiaev hofft auf eine Niederlage des Ermis-Verfolgers.
Von Marius Gschwendtner
Tippspiel Landesliga/Bezirksliga: Echterdinger tippt auf klaren Sieg im Filderderby – Musberger auf knappen Erfolg

Tippspiel Landesliga/Bezirksliga Echterdinger tippt auf klaren Sieg im Filderderby – Musberger auf knappen Erfolg

Giuseppe Pirracchio setzt im Tippspiel auf einen klaren Sieg seines TV Echterdingen gegen den TSV Plattenhardt. Musbergs Mal Hasaj rechnet in der Bezirksliga mit einem knappen Erfolg.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Landesliga: „Du bist doch verrückt“ – Agatic und der TSV Bernhausen jagen Aufstiegschance

Fußball-Landesliga „Du bist doch verrückt“ – Agatic und der TSV Bernhausen jagen Aufstiegschance

Der TSV Bernhausen empfängt die SV Böblingen. Für Coach Roko Agatic ist es das Duell mit seinem Kumpel Slobodan Markovic. Die Tabellenspitze ist wieder zum Greifen nah.
Von Marius Gschwendtner
TV Echterdingen – TSV Plattenhardt: „Das wird ein Abnutzungskampf“ – Spannung und Abgänge vor dem Filder-Derby

TV Echterdingen – TSV Plattenhardt „Das wird ein Abnutzungskampf“ – Spannung und Abgänge vor dem Filder-Derby

Der TV Echterdingen empfängt den TSV Plattenhardt zum Filder-Derby. Nur zwei Punkte trennen die Abstiegskandidaten. Echterdingen bangt dabei um den Einsatz seines Torjägers.
Von Marius Gschwendtner
Weitere Artikel zu Verbandsliga
 
 