Fußball Verbandspokal: SKV Rutesheim leistet sich zu viele Fehler: Pokal-Aus

Ein „verschärftes Testspiel“ hatte Christopher Baake die Zweitrunden-Partie im Verbandspokal beim TV Oeffingen im Vorfeld bezeichnet – der Test fiel negativ aus: 2:4 (2:2) stand es aus Sicht der Rutesheimer nach 90 Minuten, und es gab durchaus Anlass, die Leistung des Teams zu bemängeln.

„Oeffingen war griffiger“, sagte Alexander Wellert nach dem Schlusspfiff nüchtern, „Oeffingen brachte die Leistung besser auf den Punkt, wir hatten schwere Beine und haben uns vermeidbare Tore eingefangen.“ Der Co-Trainer der SKV hatte im Fellbacher Teilort Chefcoach Baake auf der Bank vertreten, weil der einen Kurzurlaub eingelegt hatte.

Unter Druck: Maxim Russ (li.) sieht sich einem Oeffinger gegenüber. Foto: Günter Schmid

Eigentlich waren die Rutesheimer besser in die Begegnung vor 80 unentwegten Zuschauern gestartet, nach 19 Minuten hatte Markus Wellert die Gäste 1:0 in Führung gebracht – Marcel Held hatte geflankt und der SKV-Frontmann drückte den Ball am kurzen Pfosten über die Linie. „Wir hatte gute erste 20 Minuten“, meinte Alexander Wellert, „danach waren die Oeffinger aggressiver und wir 15 Minuten lang nicht auf dem Platz.“

Co-Trainer Alexander Wellert vertrat Chefcoach Christopher Baake in Oeffingen an der Seitenlinie. Foto: Pressefoto Baumann

Noch vor der Pause drehten die Hausherren das Spiel durch Treffer von Leonis Memaj (28.) und Malntin Ymerai (30.) per Strafstoß, Marcel Held gelang es immerhin, noch kurz vor dem Halbzeitpfiff auszugleichen (45.). Einen Schuss von Markus Wellert ließ TV-Torhüter Manuel Haug abprallen, Held war zur Stelle und erledigte seine Aufgabe im Abstauben so perfekt wie ein Raumpfleger.

Gestoppt: Das lange Bein des Oeffinger Verteidigers bremst den Vorwärtsdrang von Marcel Held (li.) Foto: Günter Schmid

Doch nach dem Seitenwechsel vergingen kaum 15 Minuten, da war entschieden, welche Mannschaft in die nächste Pokalrunde einzieht: der TV Oeffingen. Beide Tore von Kilian Kuntz (50.) und Kevin Kloos (60.) wurden durch individuelle Fehler begünstigt. Wie auch schon die Gegentreffer zuvor: Zweimal vertändelte ein SKV-Akteur des Ball, zweimal kamen die Rutesheimer nicht richtig oder zu spät in die Zweikämpfe. Vier Patzer, vier Gegentore – so einfach ist manchmal die Fußball-Arithmetik.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball Verbandspokal Tim Rudloff ist neuer Kapitän der SKV Rutesheim Am Samstag trifft Landesligist SV Rutesheim in der zweiten Runde des WFV-Pokals auf den TV Oeffingen. Trainer Christopher Baake hat Tim Rudloff zum Spielführer bestimmt.

Alexander Wellert hatte eine Erklärung parat für die Nachlässigkeiten seiner Mannschaft auf dem kleinen Kunstrasen in Oeffingen. „Wir haben mittlerweile zwei Drittel der Vorbereitung hinter uns“, bemerkte der 31-Jährige, „da sind die Spieler ein wenig in ein Loch gefallen und waren nicht so spritzig wie nötig.“ Die Plausibilität der Worte ist nicht anzuzweifeln, allerdings darf man feststellen: Auch die Kicker des TV Oeffingen befinden sich in der selben Phase der Saison, auch für sie beginnt am übernächsten Wochenende die Landesliga-Runde – und überdies: Der TV Oeffingen spielt in derselben Staffel wie die SKV Rutesheim.

Allein auf weiter Flur: Auch die Einwechslung von Gianluca Crepaldi (Mi.) brachte keinen Umschwung in der Partie. Foto: Günter Schmid

„Wir sind auf einem guten Weg“, bekräftigte Alexander Wellert, „wir haben gute Ergebnisse in unseren Testspielen erzielt, wenn man das Turnier des TSV Flacht einmal ausnimmt, wo wir viel experimentiert haben.“ Es bleibt also noch einiges zu tun für Chef Baake und seinen Co Wellert im Feinschliff beim Kader bis zum Rundenauftakt am 17. August bei der SGM Krumme Ebene – zwei Testspiele stehen noch auf dem Vorbereitungsplan.

Am Dienstag (19 Uhr) ist GU Türk. SV Pforzheim zu Gast im Sportpark Bühl, am Samstag (14 Uhr) die TSVgg Plattenhardt. Könnte sein, dass Christophe Baake diese Begegnungen auch noch zu verschärften Testspielen erklärt. Der Saisonstart naht. SKV Rutesheim: Wöhr – Held, Russ, Wellert (65. Eiwen), Obert (55. Crepaldi), Grau, Rudloff, Hadergjonaj (65. Walter), Ludwig, Savvoulidis (78. Riedlinger), Heiler.