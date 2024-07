In der ersten Runde des WFV-Verbandspokals tritt der TSV Heimerdingen bei der SG Gundelsheim an, die SKV Rutesheim erwartet Croatia Bietigheim. Zwei Unbekannte.

Henning Maak 18.07.2024 - 14:13 Uhr

Am Ende der zweiten Trainingswoche wartet auf den TSV Heimerdingen sowie die SKV Rutesheim das erste Pflichtspiel. Verbandsligist TSV Heimerdingen und Landesligist SKV Rutesheim treffen in der ersten Runde des WFV-Pokals auf Aufsteiger. Während die Rutesheimer am Samstag (15.30 Uhr) im Sportpark Bühl Croatia Bietigheim, Meister der Bezirksliga Enz/Murr und Rückkehrer in die Landesliga, erwarten, treten die Grün-Weißen am Sonntag (15 Uhr) bei der SG Gundelsheim an, die als Aufsteiger aus der Bezirksliga Unterland erstmals ihre Visitenkarte in der Landesliga abgibt.