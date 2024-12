Mit den A-Junioren und B-Junioren des SV Fellbach sind auch in dieser Saison wieder zwei Fußball-Teams aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung in der Verbandsstaffel, der höchsten Liga im WFV, vertreten. Allerdings bislang mit mäßigem Erfolg.

Susanne Degel 12.12.2024 - 14:35 Uhr

Es läuft in dieser Saison noch nicht so wie erhofft. Sowohl die A-Junioren-Fußballer (U19) als auch die B-Junioren-Kicker (U17) des SV Fellbach belegen in der Verbandsstaffel, der höchsten Liga im Württembergischen Fußballverband (WFV), vor der Winterpause jeweils nur den vorletzten Platz. Die Trainer indes sind zuversichtlich, dass der Klassenverbleib geschafft wird.