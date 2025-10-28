Fußball: VfB Stuttgart Beim Aufstieg wird mit Stettener Wein angestoßen
Die 19-jährige Leonie Schetter aus Kernen ist seit diesem Sommer bei den Frauen des VfB Stuttgart in der 2. Fußball-Bundesliga erfolgreich am Ball.
Die 19-jährige Leonie Schetter aus Kernen ist seit diesem Sommer bei den Frauen des VfB Stuttgart in der 2. Fußball-Bundesliga erfolgreich am Ball.
Bei einem Sieg in der zweiten Bundesliga feiern die Fußballerinnen des VfB Stuttgart mit Wasser. Sollten sie nach dieser Saison als Aufsteigerinnen in die Bundesliga feststehen, werde in der Kabine mit Wein angestoßen, verspricht Leonie Schetter. Die 19-Jährige aus Kernens Ortsteil Stetten ist nach vier Jahren bei der TSG Hoffenheim im Sommer zum VfB gekommen.