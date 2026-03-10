Fußball: VfB Stuttgart Überzeugender Auftritt
Die Kapitänin Jana Beuschlein und die aus Stetten stammende Leonie Schetter werben in Oeffingen für das Zweitligaspiel der Fußballerinnen des VfB Stuttgart gegen den 1. FSV Mainz 05.
Jana Beuschlein, die Kapitänin der Fußballerinnen des VfB Stuttgart, und Mittelfeldspielerin Leonie Schetter, die in Stetten daheim ist, waren kürzlich zu Gast auf dem Oeffinger Tennwengert. Sie haben für das bis dato wohl wichtigste Spiel in der Geschichte der VfB-Frauen geworben, die Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 am Samstag, 21. März, 14 Uhr, in der MHP-Arena.