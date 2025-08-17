Fußball Vorbereitungsspiele Vier Tore beim letzten Test des TSV Heimerdingen
Der Saisonauftakt wurde verlegt: Fußball-Landesligist schlägt den TSV Rohr im Testspiel mit 4:0 – Bezirksliga-Aufsteiger TSV Münchingen besiegt den TV Möglingen mit 5:1.
Der TSV Heimerdingen und der TSV Münchingen starten erst nächstes Wochenende verspätet in die neue Spielzeit – sie absolvierten daher Testspiele.