Fußball Vorbereitungsspiele: Vier Tore beim letzten Test des TSV Heimerdingen

Der TSV Heimerdingen und der TSV Münchingen starten erst nächstes Wochenende verspätet in die neue Spielzeit – sie absolvierten daher Testspiele.

Die Fußballer des TSV Heimerdingen schlugen den A-Kreisligisten TSV Rohr mit 4:0 und feierten eine gelungene Generalprobe für den Auftakt in der Landesliga. Stürmer Haris Gudzevic eröffnete den Torreigen in Minute 25, nur zwei Minuten später legte Marc Geist das 2:0 nach und schnürte gar einen Doppelpack (37.). Rudolf Buxmann setzte in der 67. Minute den Schlusspunkt. Beim Doppelpack von Geist fielen die langen Bälle in der Torentstehung auf, die Trainer Markus Koch als „durchaus gewollt“ bezeichnete. „Wenn uns die Möglichkeit dazu angeboten wird“, erklärte Koch, „wollen wir diese auch erkennen und annehmen.“

Haris Gudzevic (re.) findet nach seinem Kreuzbandriss zurück zu alter Stärke. Foto: Baumann

Die Vorpremiere zu Kochs erstem Ligaspiel als Heimerdinger Trainer ist gelungen, ebenso wie die des TSV Münchingen. Mit einem deutlichen 5:1-Triumph gegen den TV Möglingen (Kreisliga A) schoss sich das Team von Trainer Sahin Üste für den verspäteten Ligaauftakt am Sonntag warm. Rui Tiago Caldas De Carvalho (19.) und Dany Abdul-Karim (36.) brachten den Bezirksligisten in Führung, kurz vor der Pause unterlief Etienne Stadler ein Eigentor (42.). Trotz des knappen Vorsprungs habe sich seine Mannschaft nicht verunsichern lassen, verriet Trainer Üste. Münchingen blieb spielbestimmend, Doppelpacker Behar Hasanaj (63., 90.) und Okay Uzun (82.) trafen in Hälfte zwo. Damit wirkt die Mannschaft für das Spiel gegen den TSV Heimsheim gewappnet – für den Trainer ist die Anspruchshaltung eindeutig. „Wir wollen das erste Heimspiel erfolgreich gestalten“, sagte Sahin Üste.