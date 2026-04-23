Fußball – Vorschau Amateurfußball in der Region Esslingen: Knistern fast allerorten
Es gibt im hiesigen Amateurfußball kaum ein Spiel, in dem es um nichts geht. ASV-Coach Singer spricht deshalb von einer „schönen Saison“.
Es gibt im hiesigen Amateurfußball kaum ein Spiel, in dem es um nichts geht. ASV-Coach Singer spricht deshalb von einer „schönen Saison“.
Fuchsgrube statt Neckarpark. Achim Wunderwald ist Fan des VfB Stuttgart und hat seit Jahren eine Dauerkarte. Was aber auch seit Jahren so ist: „Wenn mein Heimatverein spielt, bin ich in Köngen.“ Am Sonntag um 15.30 Uhr empfängt der VfB in der Bundesliga Werder Bremen, eine halbe Stunde vorher wird in der Landesliga die Partie zwischen dem TSV Köngen und dem TSGV Waldstetten angepfiffen. Wunderwald wäre auch dann dabei, wenn es nicht das Spitzenduell Dritter gegen Erster wäre. Was der Köngener Abteilungsleiter aber gut versteht: Viele Fußballfans der Region werden zwar ebenfalls nicht in Bad Cannstatt im Stadion sein, aber auch nicht in Köngen – weil wiederum ihr Herzens-Amateurclub ein spannendes Spiel hat. Über die superspannende Kreisliga A etwa sagt Spieler Felix Gentner vom TV Nellingen: „Dieses Wochenende könnte Aufschluss geben.“