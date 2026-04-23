Fuchsgrube statt Neckarpark. Achim Wunderwald ist Fan des VfB Stuttgart und hat seit Jahren eine Dauerkarte. Was aber auch seit Jahren so ist: „Wenn mein Heimatverein spielt, bin ich in Köngen.“ Am Sonntag um 15.30 Uhr empfängt der VfB in der Bundesliga Werder Bremen, eine halbe Stunde vorher wird in der Landesliga die Partie zwischen dem TSV Köngen und dem TSGV Waldstetten angepfiffen. Wunderwald wäre auch dann dabei, wenn es nicht das Spitzenduell Dritter gegen Erster wäre. Was der Köngener Abteilungsleiter aber gut versteht: Viele Fußballfans der Region werden zwar ebenfalls nicht in Bad Cannstatt im Stadion sein, aber auch nicht in Köngen – weil wiederum ihr Herzens-Amateurclub ein spannendes Spiel hat. Über die superspannende Kreisliga A etwa sagt Spieler Felix Gentner vom TV Nellingen: „Dieses Wochenende könnte Aufschluss geben.“

Verbandsliga Da wäre zum Beispiel die Partie des FC Esslingen am Samstag (14 Uhr) beim TSV Oberensingen. Es ist ein Derby, für die Esslinger geht es aber vor allem darum, den Aufwärtstrend fortzusetzen – ergebnismäßig und tabellarisch. Durch drei Siege in Folge ist die Mannschaft „nur“ noch Viertletzter und dem rettenden Ufer näher gekommen. Aber beim Dritten Oberensingen, der zuletzt allerdings eine 0:3-Niederlage bei Schlusslicht VfR Heilbronn kassiert hat, wird es schwer. Und an das Hinspiel erinnern sich die Esslinger gar nicht gerne: Beim Debüt von Trainer Dominik Eitel nach der Beurlaubung von Tobias Hofmann gab es eine 0:6-Klatsche.

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Landesliga

Dritter TSV Köngen gegen Erster TSGV Waldstetten. Ja, so lautet die Konstellation am Sonntag (15 Uhr) tatsächlich. Vor einer Woche standen die Köngener noch ganz vorne, aber die Durststrecke von nur sieben von möglichen 21 Punkten nach der Winterpause kostete nun doch die Spitzenposition. „Wir haben ordentlich gespielt“, sagt Abteilungsleiter Wunderwald aber über das jüngste 3:6 beim TSV Ehningen und ist überhaupt ziemlich gelassen. „Wir sind auch mal froh, dass wir den Druck jetzt weg haben“, sagt der Funktionär und ist gleichzeitig kämpferisch: „Wir wollen den Tabellenführer stürzen.“ Natürlich hofft er, dass es andere so machen wie er und dieses Spitzenspiel dem VfB vorziehen. Parallel laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren – und das ligaunabhängig: In Linksfuß Sergio Portale (1. FC Frickenhausen), Torjäger Marlon Kaiser (TSV Altdorf), Keeper Marvin Hellmann (SF Dettingen) und Offensivmann Pascal Schwichert (TSV Linsenhofen) stehen die ersten Zugänge fest. Der FV Neuhausen möchte zeitgleich beim Vorletzten MTV Stuttgart einen weiteren Schritt in sichere Gefilde machen.

Bezirksliga

Auch Georgios Natsis, der spielende Co-Trainer des TSV Denkendorf, sagt: „FV Plochingen gegen TSV Berkheim ist Spiel der Woche, das ist klar.“ Er wird sich aber erst später dafür interessieren, wie das Abstiegsduell ab 15 Uhr ausgegangen ist, denn eine halbe Stunde später wird das Spiel seiner Denkendorfer beim 1. FC Heiningen angepfiffen. Und die Denkendorfer stehen als Achter beim gerade vom 1. auf den 2. Platz abgerutschten Gegner durchaus auch unter Zugzwang. „Wir haben uns selbst ein bisschen in eine schwierige Situation gebracht“, sagt Natsis und hofft, „dass die Heininger nicht gegen uns ihr 100. Saisontor schießen.“ Denn dann verlieren die Denkendorfer auf jeden Fall schon mal nicht. Natsis weiß aber, dass sein Team „gegen eine gute, junge Mannschaft“ alles reinwerfen muss.

Berkheim auf Orange, Plochingen auf Rot, so sieht es in der Tabelle aus. Wobei die Berkheimer angesichts ihrer schon sieben Punkte mehr einen großen Schritt in Richtung Festigung zumindest des Relegationsplatzes machen können – und auch einen in die sichere Zone, denn die ist nur einen Zähler entfernt. Für den FVP hat es derweil schon etwas von letzte Chance. Ganz entspannt ist dagegen die Lage beim TSV RSK Esslingen, der am Sonntag (15 Uhr) als Vierter beim auch schon recht sicheren Achten FV Vorwärts Faurndau antritt.

Kreisliga A

Das Duell VfB Reichenbach gegen SC Altbach am Sonntag (15 Uhr) ist eins der ganz wenigen Partien nicht nur dieses Spieltages, sondern der gesamten Saison, in der es um nicht viel geht. Die Teams sind als Achter und Neunter punktgleich (33), wobei die Reise dorthin für den VfBR von oben und für den SCA von unten ging. „Es ist keine leichte Situation“, sagt Reichenbachs Abteilungsleiter Ioannis Fotarellis, „die Mannschaft ist in der Entwicklung stehen geblieben. Es ist ein Lernprozess, aber alle stehen zusammen.“

Ansonsten aber gilt, wie Coach Jan Singer vom ASV Aichwald sagt: „Es ist nicht nur eine spannende, sondern auch eine schöne Saison, weil es kaum eine Mannschaft gibt, für die es um nichts geht.“ Beispiel gefällig: Der ASV kann noch fett oben mitmischen und Gegner TB Ruit am Sonntag (15.30 Uhr) braucht Punkte im Kampf gegen den Abstieg. „Wie schwer ein Spiel gegen so eine Mannschaft ist, haben wir gegen den VfB Oberesslingen/Zell gemerkt“, sagt Singer angesichts des jüngsten 1:1 und rechnet damit, „dass die Ruiter uns nicht anlaufen, sondern eher den Bus parken werden.“ Ruits Kapitän Dirk Schimmele verrät zur Taktik natürlich nichts, sagt aber: „Die Rollenverteilung ist klar, aber die Liga ist wild und wir wollen da unten rauskommen.“ Und dann ist da noch die Motivation, es besser zu machen als im Hinspiel: „Da haben wir mit 1:8 ein richtiges Brett bekommen, das sitzt noch tief.“

Spannung bietet auch die Partie TSV Deizisau gegen TV Nellingen am Sonntag (erst um 16 Uhr). Die Deizisauer wollen nach dem 1:1 im Nachhol-Topspiel am Dienstag gegen den Zweiten TSV Wernau den Zwei-Punkte-Abstand an der Spitze „halten oder sogar ausbauen“, wie Spielleiter Thomas Stiehl erklärt, die fünf Punkte wie Plätze entfernten Nellinger durch den vierten Sieg in Folge näher kommen. „Es wird ein ganz schweres Spiel“, sagt Stiehl. „Es ist für uns eine schwere, aber keineswegs unlösbare Aufgabe“, findet auch Nellingens Spieler Felix Gentner, für den es eine „emotionale“ Partie wird – denn während der fünf Jahre, in denen sein Vater und heutiger TVN-Trainer Thomas Gentner in Deizisau tätig war, verbrachte er viel Zeit auf der Hinteren Halde. Zudem trifft er Deizisaus Coach Fabio Morisco regelmäßig im Fitnessstudio: „Die Liebe für alles da oben muss aber für 90 Minuten ruhen.“

Die Wernauer treten derweil am Sonntag (15 Uhr) bei der TSG Esslingen an, die mit einem Sieg sogar vorbeiziehen würde. Esslingens Pressewart Dominic Hornisch spricht deshalb auch von einer „Standortbestimmung“. Denn: „Viel spannender und knisternder könnte die Ausgangslage kaum sein.“ Mit einem Sieg wäre die TSG „voll bei der Musik“, bei einer Niederlage wäre „der Abstand wieder zu groß“. Das ist sie, die KLA 1 der Saison 2025/2026.

Spiele der Woche: TSV Köngen – TSGV Waldstetten, FV Plochingen – TSV Berkheim (beide So., 15 Uhr).