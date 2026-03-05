Fußball – Vorschau Ein Schuss ins Blaue in Weilimdorf
Fußball-Verbandsligist FCE will beim Abstiegskonkurrenten die Wende schaffen. In der KLA stehen mehrere direkte Duelle an.
Der Ball rollt wieder – und der Auftakt ins neue Fußballjahr hat bereits erste Spuren in den Tabellen der Amateurligen hinterlassen. Während einige Teams erfolgreich gestartet sind, mussten andere zum Jahresbeginn Rückschläge hinnehmen.