Fußball-Vorschau im Kreis Esslingen FC Esslingen – weiter punkten und besser spielen
Fußball-Bezirksligist TSV Denkendorf schaut nach sich und will gleichzeitig den Nachbarn helfen, der FCE braucht weitere Punkte.
Fußball-Bezirksligist TSV Denkendorf schaut nach sich und will gleichzeitig den Nachbarn helfen, der FCE braucht weitere Punkte.
Die Abstände in den Tabellen des Amateurfußballs werden teilweise größer und damit festigt sich ein wenig das Bild. Aber es gibt kaum ein Team, dessen Akteure sich in der einen oder anderen Richtung sicher sein können.