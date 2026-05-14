Fußball-Vorschau im Kreis Esslingen: FC Esslingen – weiter punkten und besser spielen

Die Abstände in den Tabellen des Amateurfußballs werden teilweise größer und damit festigt sich ein wenig das Bild. Aber es gibt kaum ein Team, dessen Akteure sich in der einen oder anderen Richtung sicher sein können.

Verbandsliga Am Ende entscheidet immer die Anzahl der Punkte. Aber Trainer schauen freilich immer auf das Gesamte. Deshalb wünscht sich Coach Dominik Eitel vom FC Esslingen, dass die Mannschaft weiter so eifrig Punkte sammelt wie zuletzt und damit ihre Chancen im Kampf um den Klassenverbleib verbessert – aber ein bisschen besser kicken darf trotzdem gerne sein. „Wie wir zuletzt gespielt haben, würde mir keine Angst machen“, sagt Eitel. Gleichzeitig hat er festgestellt, dass das Selbstvertrauen größer geworden ist, und die Mentalität sei gerade beim zum 2:1-Sieg gedrehten Spiel zuletzt beim VfB Friedrichshafen „überragend“ gewesen. Zur Abwechslung erwartet der 14. FCE am Samstag (15.30 Uhr) mit dem Vorletzten FSV Waiblingen mal wieder eine Mannschaft, die im Tableau hinter ihm steht. Bei aller Zuversicht warnt Eitel jedoch davor, dass die Waiblinger deutlich mehr Potenzial hätten, als es der Tabellenplatz glauben lässt – und das auch manchmal zeigen, wie beim 1:1 im Hinspiel.

Landesliga

Durch ist der FV Neuhausen in Sachen Klassenverbleib noch nicht, nach dem jüngsten 5:1 beim VfL Sindelfingen sieht es aber gut aus und ein Erfolg am Sonntag (15 Uhr) gegen den SC Geislingen wäre ein weiterer, großer Schritt. Denn die Geislinger stehen da, wo die Neuhausener nicht hin wollen: Auf dem Abstiegsrelegationsrang 13. Bei einem Sieg vergrößert sich der Vorsprung des FVN auf satte neun Punkte – bei einer Niederlage schmilzt er allerdings auf drei.

Nach dem Schlusspfiff des eigenen Spiels wird sich Neuhausens Coach Ugur Yilmaz bestimmt auch dafür interessieren, wie die eine halbe Stunde später angepfiffene Spitzenbegegnung zwischen dem Dritten TSV Bernhausen und dem Zweiten TSV Köngen ausgeht. Denn Yilmaz trainiert in der kommenden Runde die Bernhausener. Die Köngener haben aber spätestens mit dem sehr überzeugenden 2:0-Sieg am Mittwochabend gegen den TSGV Waldstetten in die Erfolgsspur zurückgefunden und sind gut drauf.

Bezirksliga

Vom EZ-Land-Quartett brauchen vor allem der TSV Berkheim und der FV Plochingen Punkte. Der Vorletzte Plochingen tritt am Sonntag (15 Uhr) beim abgeschlagenen Letzten SC Geislingen II an. Pflichtsieg heißt es da ohne Wenn und Aber. Zur selben Zeit haben die auf dem Abstiegsrelegationsplatz stehenden Berkheimer beim Zweiten 1. FC Heiningen eine ungleich schwerere Aufgabe, aber auch sie brauchen jeden Zähler – zumal nach zuletzt drei Niederlagen in Folge, unter anderem gegen Plochingen.

Der Neunte TSV Denkendorf hat es da gegen den 1. FC Frickenhausen etwas entspannter, könnte aber den Nachbarn in Berkheim und Plochingen mit einem Sieg gegen die einen Rang und einen Punkt vor Berkheim stehenden Frickenhausenern helfen. „Der engste Kreis hält dann schon zusammen“, sagt Denkendorfs nach auskurierter Verletzung auch wirklich wieder spielender Co-Trainer Georgios Natsis dazu. Aber auch: „In erster Linie müssen wir nach uns schauen: Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel gegen einen Gegner, für den es um alles geht.“ Natsis weiß: Mit einem Sieg in Frickenhausen dürfte seine Mannschaft so gut wie alle Sorgen los sein. Der Fünfte TSV RSK Esslingen tritt derweil, ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr, beim Siebten VfL Kirchheim an.

Kreisliga A

Daran erkennt man, wie supereng es an der Tabellenspitze zuging, dass sich die Abstände in den vergangenen Wochen aber etwas vergrößert haben: ASV Aichwald gegen TSV Deizisau wäre vor Kurzem noch ein Spitzenspiel gewesen, jetzt ist es das Duell Achter gegen Erster, der Vorsprung des Spitzenreiters und mittlerweile Top-Favoriten auf den direkten Aufstieg beträgt mittlerweile elf Punkte. Ähnlich ist die Lage beim – ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr beginnenden – Spiel zwischen dem TV Unterboihingen und dem VfB Reichenbach. Zweiter gegen Siebter, dazwischen acht Punkte, heißt es. Das Rennen um die Spitzenplätze ist aber schon noch umkämpft, vor allem der Dritte TSV Wernau (am Sonntag um 15 Uhr gegen den 14. FV Neuhausen II) und der Vierte TSG Esslingen (Sonntag, 15.30 Uhr beim Zehnten TSV Notzingen) sind noch ganz dick dabei und wollen ihre gute Ausgangslage nicht verspielen.

Im unteren Bereich geht es auch noch eng zu. Im Duell des Elften TV Hochdorf gegen den vier Punkte besseren Neunten SC Altbach geht es darum, den Abstand nach hinten zu vergrößern, wobei die Situation bei den Altbachern entspannter ist.

Kreisliga B

Der Dritte TSV Köngen II kam im Nachholspiel der Staffel 2 beim TSV Oberboihingen II nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste so die Chancen, punktemäßig zum Zweiten TSV Wolfschlugen (47) aufzuschließen. Spitzenreiter TSV Denkendorf II hat schon zwölf Punkte mehr, darf sich am Sonntag (15 Uhr) in Köngen aber nicht zu sicher sein. In der Staffel 1 steht der TSVW Esslingen souverän oben und ist am Sonntag (15 Uhr) gegen den Neunten SC Altbach II klarer Favorit.

Spiele der Woche: TV Hochdorf – SC Altbach (So., 15 Uhr), TSV Köngen II – TSV Denkendorf II (So., 15 Uhr).