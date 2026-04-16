Fußball – Vorschau: Im Tabellenkeller ist Killermentalität gefragt

Sieben Spiele stehen für die meisten Fußball-Teams in der Region bis Saisonende noch aus – und vor allem im Kampf gegen den Abstieg ist reichlich Spannung drin. Während Landesligist FV Neuhausen mit einem Sieg gegen den Aufsteiger 1. FC Eislingen den Abstand zur roten Zone vergrößern möchte, will der FV Plochingen in der Bezirksliga wieder näher an den Abstiegsrelegationsrang heranrücken. Nervenstärke wird also gefragt sein.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball – Nachspiel Eiskalte Nellinger und faire Sirnauer Die Kreisliga-A-Kicker des VfB Reichenbach sind schlecht wie lange nicht mehr, die TSG Esslingen macht es wie der VfB Stuttgart und die Wasserspiele an der Katharinenlinde wirken nach. Verbandsliga Zwei Spiele, zwei 4:0-Siege gegen direkte Abstiegskonkurrenten – das ist die jüngste Bilanz des FC Esslingen, der auf den drittletzten Rang geklettert ist. Nun wartet am Samstag (15.30 Uhr) im Sportpark Weil im Vierten Sf Dorfmerkingen ein harter Brocken. Mut schöpfen können die Esslinger aus dem Hinspiel, das sie mit 3:2 gewannen. „Die Sf sind ein erfahrenes Team, das in der Rückrunde gut unterwegs ist. Für uns geht es darum, nach den beiden Erfolgen das nächste Level zu erreichen und uns individuell zu stabilisieren“, sagt FCE-Coach Dominik Eitel. „Wir brauchen die Killermentalität, denn Punkte zählen mehr als lobende Worte.“

Der Elfte FV Neuhausen will am Sonntag (15 Uhr) gegen den Siebten 1. FC Eislingen gewinnen, um sich weiter Luft nach unten zu verschaffen. Spitzenreiter TSV Köngen möchte zur selben Zeit beim Vierten TSV Ehningen den knappen Vorsprung von einem Punkt auf Verfolger TSGV Waldstetten behaupten.

Bezirksliga

Mittendrin im Abstiegskampf stecken der Drittletzte FV Plochingen (18 Punkte) und der TSV Berkheim (Relegationsrang, 22 Zähler). Beide Teams stehen vor wichtigen Kellerduellen. Die Plochinger sind am Sonntag (15 Uhr) beim Zehnten Türkspor Nürtingen gefordert, die Berkheimer wollen zeitgleich den Vorletzten TSV Jesingen mit einem Sieg auf Distanz halten.

Indes spricht der spielende Co-Trainer Georgios Natsis vor der Partie des Achten TSV Denkendorf am Sonntag (15.30 Uhr) zu Hause gegen den Elften TSV Oberboihingen von einem „Sechs-Punkte-Spiel, obwohl uns sieben Zähler trennen, denn der Blick geht für uns weiterhin nach unten“. Und Natsis ergänzt: „Die Oberboihinger reisen mit Rückenwind an, aber wir wollen unseren Heimspieltrend mit zuletzt drei Siegen fortsetzen.“ Eine halbe Stunde zuvor gastiert der Vierte TSV RSK Esslingen beim Tabellennachbarn TSV Weilheim und möchte im fünften Spiel in Serie ungeschlagen bleiben.

Kreisliga A

In der Kreisliga A ist die Lage im Kampf gegen den Abstieg besonders brisant: Platz neun und der vorletzte Rang trennen lediglich drei Punkte. Das Kellerduell des Spieltags steigt am Sonntag (15 Uhr) beim Zwölften SC Altbach, der den Vorletzten SG Eintracht Sirnau empfängt. Während die Sirnauer die Abstiegszone verlassen wollen, möchte der SCA weiter Luft nach unten gewinnen. Der Zehnte TB Ruit ist parallel beim Zweiten TSV Wernau zu Gast. „Wir treffen auf ein fußballerisch starkes Team und müssen daher alles auf den Platz bringen, wenn wir eine Chance haben wollen. Unsere Leistungskurve zeigt aber nach oben. Wernau ist klarer Favorit und wir stehen nicht so sehr unter Zugzwang, das kann uns vielleicht helfen“, sagt TBR-Coach Pascal Rückle.

Der Dritte ASV Aichwald will indes laut Trainer Jan Singer „den 0:5-Rückschlag zuletzt gegen den TV Nellingen durch einen Sieg beim VfB Oberesslingen/Zell vergessen machen. Wir wollen unsere Lehren ziehen. Die Liga ist überall spannend – das sagt jeder jede Woche, aber es ist einfach so“. Der VfBOEZ (Abstiegsrelegationsrang 14) hat da freilich etwas dagegen.

Die Nellinger (Platz sieben) möchten ihre zuletzt gezeigte Leistung bestätigen und treffen am Sonntag (15.15 Uhr) auf den FV Neuhausen II (Rang 13). „Wir haben im Hinspiel gemerkt, wie schwer Neuhausen II zu bespielen ist, da haben wir gerade so mit 1:0 gewonnen“, mahnt TVN-Spieler Felix Gentner. Eine Viertelstunde später steigt das Mittelfeldduell zwischen dem Fünften TSG Esslingen und dem Achten VfB Reichenbach. „Die letzten Spiele gegen Reichenbach waren immer eng und umkämpft. Wir haben derzeit ein kleines Formhoch, der VfBR ein kleines Formtief und das darf aus unserer Sicht auch gerne so bleiben. Mit einem Sieg können wir unsere Ausgangssituation verbessern, um oben dranzubleiben“, betont TSG-Pressewart Dominic Hornisch.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball – Bezirksliga Ein Wechselbad der Gefühle In einer spannenden und hart umkämpfen Begegnung der Fußball-Bezirksliga trennen sich der TSV RSK Esslingen und der TSV Berkheim 5:5.

Das Topspiel bestreiten Spitzenreiter TSV Deizisau und der dato Vierte TV Unterboihingen am Sonntag (15 Uhr). Das Nachholspiel des TVU in Altbach war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. „Sollten die Unterboihinger da gewinnen, hätten sie nur noch drei Punkte Rückstand auf uns. Es wird eine heiße Kiste. Wir dürfen hinten wenig zulassen und müssen vorne eiskalt bleiben, um die Spitzenposition zu verteidigen“, sagt Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl.

Kreisliga B

In der Staffel 1 bleibt der Aufstiegskampf spannend. Der Spitzenreiter TSVW Esslingen will den Pflichtsieg am Sonntag (15 Uhr) gegen den Vorletzten SGM Mettingen/Westcity United Esslingen FC eintüten. Der Zweite TSV Baltmannsweiler hat indes spielfrei. Ein Wörtchen oben mitreden möchte auch noch der Fünfte TSV Deizisau II, der am Sonntag (13 Uhr) beim TSV Berkheim II antritt. „Es zählen nur die drei Punkte, wenn wir nach oben noch eine Chance haben wollen. In Berkheim waren es immer enge Spiele“, sagt Deizisaus Spielleiter Stiehl.

Spiele der Woche: FV Neuhausen – 1. FC Eislingen, SC Altbach – SG Eintracht Sirnau (beide So., 15 Uhr).