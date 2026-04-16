Fußball – Vorschau Im Tabellenkeller ist Killermentalität gefragt
Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen wollen lieber „Punkte statt lobende Worte sammeln“. Kreisliga-A-Spitzenreiter TSV Deizisau erwartet eine „heiße Kiste“ in Unterboihingen.
Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen wollen lieber „Punkte statt lobende Worte sammeln“. Kreisliga-A-Spitzenreiter TSV Deizisau erwartet eine „heiße Kiste“ in Unterboihingen.
Sieben Spiele stehen für die meisten Fußball-Teams in der Region bis Saisonende noch aus – und vor allem im Kampf gegen den Abstieg ist reichlich Spannung drin. Während Landesligist FV Neuhausen mit einem Sieg gegen den Aufsteiger 1. FC Eislingen den Abstand zur roten Zone vergrößern möchte, will der FV Plochingen in der Bezirksliga wieder näher an den Abstiegsrelegationsrang heranrücken. Nervenstärke wird also gefragt sein.