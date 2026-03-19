Fußball-Vorschau „Jeder kann jeden jedes Wochenende schlagen“
Der FC Esslingen will die Kurve kriegen, der TSV Denkendorf den Schwung mitnehmen und der TSV Deizisau vorne bleiben.
Der FC Esslingen will die Kurve kriegen, der TSV Denkendorf den Schwung mitnehmen und der TSV Deizisau vorne bleiben.
Es ist bei den Amateurfußballern zwar jedes Wochenende das Gleiche – aber doch jedes mal anders: Die einen wollen nachlegen, die anderen wiedergutmachen – nur dass angesichts des näher rückenden Saisonendes die Auswirkungen auf das Erreichen oder Nichterreichen der Ziele langsam größer werden. Rein ins Vergnügen: