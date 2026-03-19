Fußball-Vorschau: „Jeder kann jeden jedes Wochenende schlagen“

Es ist bei den Amateurfußballern zwar jedes Wochenende das Gleiche – aber doch jedes mal anders: Die einen wollen nachlegen, die anderen wiedergutmachen – nur dass angesichts des näher rückenden Saisonendes die Auswirkungen auf das Erreichen oder Nichterreichen der Ziele langsam größer werden. Rein ins Vergnügen:

Verbandsliga Dem FC Rottenburg ist in der vergangenen Saison das gelungen, was der FC Esslingen in der Runde davor geschafft hat: Der Durchmarsch von der Bezirks- in die Verbandsliga. Wenn die beiden Teams am Samstag (15 Uhr) in Rottenburg aufeinandertreffen, ist es das Kellerduell 13. gegen 15. Die Voraussetzungen sind jedoch unterschiedlich: Während der FCE fünf Spiele in Folge verloren hat, hatten die Rottenburger zuletzt zumindest ein 2:1-Erfolgserlebnis beim Schlusslicht VfR Heilbronn. Auch an den 3:1-Sieg im Hinspiel erinnern sich die Rottenburger gerne. Den Esslingern ist das alles egal, sie wollen – und sollten – endlich mal wieder gewinnen.

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Landesliga

Kurze Pause für den FV Neuhausen: Nach dem Nachholspiel am Donnerstagabend gegen den TSV Bernhausen (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) empfängt der FVN gleich am Sonntag (15 Uhr) den SV Böblingen. Tabellenführer TSV Köngen ist nach dem ersten Pflichtspielsieg des Jahres – im zweiten Spiel – am Samstag (15.30 Uhr) beim zuletzt ebenfalls erfolgreichen Fünften SV Waldhausen zu Gast.

Bezirksliga

Der TSV Denkendorf spielt am Sonntag um 15 Uhr beim Vorletzten TSV Jesingen, der TSV Berkheim eine halbe Stunde später bei Schlusslicht SC Geislingen II. Und obwohl die Voraussetzungen in sofern unterschiedlich sind, weil die Denkendorfer Siebter sind und die Berkheimer als Drittletzter ebenfalls hinten drin hängen, haben die Kicker der beiden Teams eines gemeinsam: Sie können einigermaßen selbstbewusst auftreten. Die Denkendorfer wollen „den Schwung mitnehmen“, wie Co-Spielertrainer Georgios Natsis erklärt, vom 5:1-Derbycoup gegen den TSV RSK Esslingen, die Berkheimer haben noch mehr von diesem Schwung: Das jüngste 6:4 gegen den FV Vorwärts Faurndau war nicht nur der zweite Sieg in Folge, sondern der vierte aus fünf Spielen. Klar, in so einer Situation birgt ein Auftritt gegen den abgeschlagenen Letzten Gefahren – und auch Natsis warnt vor dem Spiel beim Vorletzten: „Das wird keine leichte Aufgabe, gerade auf dem Rasen dort wird es mit dem Fußballspielen etwas schwierig. Da müssen wir die einfacheren Dinge machen.“ Den gewachsenen Glauben an die eigene Stärke hat er aber schon festgestellt.

Der TSV RSK, der als Sechster immer noch sehr gut dasteht, möchte derweil am Sonntag im „Spätspiel“ um 16.30 Uhr gegen den 1. FC Frickenhausen wieder dreifach punkten und der auf den Relegationsrang 13 abgerutschte FV Plochingen sich nach der herben 0:8-Klatsche beim Ersten 1. FC Heiningen am Sonntag (15 Uhr) gegen den Zweiten SV Ebersbach zumindest deutlich besser präsentieren. Wobei, Punkte könnten die Plochinger schon ganz gut gebrauchen.

Kreisliga A

Beim TB Ruit können sie mit den Plochingern in sofern mitfühlen, weil sie zunächst einmal die 1:7-Pleite beim TSV Notzingen aus den Trikots schütteln mussten. Am Sonntag (15.30 Uhr) ist der Elfte Ruit gegen den Sechsten TV Unterboihingen zwar „ganz klar der Underdog“, wie TBR-Kapitän Dirk Schimmele betont. Aber besonders angeknackst scheint das Selbstvertrauen nicht zu sein. Er rechnet sich jedenfalls schon etwas aus, denn: „In dieser KLA kann jeder jedes Wochenende jeden schlagen.“

Das hat zuletzt auch das Kellerteam SG Eintracht Sirnau beim 2:1 gegen den TSV Wendlingen gezeigt. Im Duell der gestürzten Tabellenführer tritt nun am Sonntag (15 Uhr) der VfB Reichenbach in Wendlingen an. Im Moment trifft da der Dritte auf den Fünften. „Zurzeit wackelt es ein bisschen, aber das ist normal“, sagt Reichenbachs Abteilungsleiter Ioannis Fotarellis, der Mannschaft und Verein aber insgesamt gut aufgestellt sieht und die Wendlinger „als jetzt genau den richtigen Gegner“. Nämlich, um zu zeigen, wie stabil das Ganze ist.

Beim aktuellen und neuen Spitzenreiter TSV Deizisau haben sie sich derweil vorgenommen, die Position zu verteidigen – „was ja nicht allen Vorgängern gelungen ist“, wie Spielleiter Thomas Stiehl erinnert. Am Sonntag (15.30 Uhr) kommt der SC Altbach von der anderen Seite des Neckars rüber. Und genau diese Tatsache macht es in Stiehls Augen nicht so einfach, ebenso wie die Tatsache, dass der SCA nur Zwölfter ist: „Es ist ein Derby, da ist immer was geboten. Und die Altbacher stehen mit dem Rücken zur Wand und brauchen auch Punkte. Wir müssen auf der Hut sein.“ Davor (13 Uhr) kommt es zum gleichen Duell auch in der Kreisliga B.

Mit den 7:1-Ruit-Besiegern hat es derweil am Sonntag (15.30 Uhr) der ASV Aichwald zu tun, der sich mittlerweile auf Rang zwei hochgeschlichen hat. ASV-Coach Jan Singer warnt vor allem vor der Offensive der Notzinger, die in Marian Ropertz den zweitbesten Torschützen der Liga stellen. Gegen den TBR erzielte er seine Saisontreffer 17 bis 20. „Notzingen ist kein typischer Aufsteiger, der mal eben vorbeikommt und kurz ‚Hallo’ sagt. Mit Kampf und dem entsprechenden Spielniveau wollen wir die Punkte bei uns behalten“, erklärt Singer.

Während das für Donnerstag angesetzte Nachholspiel der Altbacher gegen Unterboihingen erneut abgesagt wurde, hat der FV Neuhausen II am Dienstag durch das 4:0 gegen Schlusslicht FV Plochingen II (zwei Tore Fabio Andretti) mit dem VfB Oberesslingen/Zell die Plätze getauscht: Neuhausen ist jetzt 13., der VfBOEZ steht auf dem Relegationsrang 14. Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte, treffen aber am Sonntag (13 Uhr/15 Uhr) auf Gegner, die sich noch orientieren, ob es eher nach oben oder nach unten geht. Der Zehnte TV Hochdorf möchte nicht doch noch hinten reinrutschen, der Siebte TV Nellingen nach drei Unentschieden Teil der breiten Spitzengruppe bleiben. „Wir wollen vor allem das Hinspiel wieder gut machen. Da waren wir brutal schlecht“, sagt TVN-Spieler Felix Gentner über das 1:2 damals. Und: „Wir wissen, was auf uns zukommt. Oberesslingen/Zell wird Bock haben, die Punkte zu holen, um unten rauszukommen.“ Wie Nellingen möchte die in 2026 noch sieglose TSG Esslingen den Anschluss halten und dafür am Sonntag (13 Uhr) die Aufgabe beim FVP II lösen. Und die Sirnauer wollen am Sonntag (15 Uhr) den TSV Wernau und damit den nächsten Favoriten schlagen.

Spiele der Woche: FV Neuhausen II – TV Hochdorf (So., 13 Uhr), VfB Oberesslingen/Zell – TV Nellingen (So., 15 Uhr).