 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. Melancholische Gefühle – und ein Derby in Denkendorf

Fußball – Vorschau Melancholische Gefühle – und ein Derby in Denkendorf

Fußball – Vorschau: Melancholische Gefühle – und ein Derby in Denkendorf
1
Im Derby-Hinspiel jubeln die Denkendorfer zwei Mal, verlieren aber am Ende gegen beim TSV RSK mit 2:4. Foto: Michael Treutner

Die Kreisliga-A-Fußballer des TB Ruit kehren an den Ort ihrer Aufstiegsfeier zurück. Der Verbandsligist FC Esslingen steht unter Druck und in Denkendorf gibt es ein Derby.

Abstiegsangst, Vorfreude und sogar Melancholie – das ist der Gefühlsmix bei den Amateurfußballern der Region vor dem anstehenden Spieltag.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball – Nachspiel: Unberechenbare Kreisliga A – „Blick auf die Tabelle ist wie ein Ultraschallbild“

Fußball – Nachspiel Unberechenbare Kreisliga A – „Blick auf die Tabelle ist wie ein Ultraschallbild“

Nach der vierten Niederlage in Serie wird die Lage des Fußball-Verbandsligisten FC Esslingen düsterer. In der Kreisliga A zieht sich das Spitzenfeld etwas auseinander.

Verbandsliga

So haben sie sich das beim FC Esslingen nicht vorgestellt. Statt durchzustarten und Punkte für den Klassenverbleib zu sammeln, ist die Mannschaft mit drei Niederlagen gestartet. Jahresübergreifend sind es sogar vier Schlappen und die Esslinger stecken tief in der roten Zone – auf dem 15. und damit drittletzten Platz. Am Sonntag (14 Uhr) tritt der Siebte SV Fellbach im Sportpark Weil an. „Es ist ein extrem wichtiges Spiel für uns. Es geht darum, unsere Spielanlage im Kollektiv aufs Feld und die nötige Kontrolle zu bekommen sowie die Baustellen zu schließen. Wir müssen noch weniger zulassen als beim 2:4 beim TSV Weilimdorf – sechs Torschüsse, vier Tore“, sagt FCE-Trainer Dominik Eitel.

Landesliga

Der TSV Köngen und der FV Neuhausen warten zwar auch noch auf den ersten Sieg des Jahres, beide Teams haben aber erst ein Spiel absolviert. Tabellenführer Köngen will nach dem Fehlstart nun am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen den 13. SC Geislingen punkten, die Neuhausener zur selben Zeit als Zehnter beim Vierten TSGV Waldstetten bestehen.

Bezirksliga

Drei Spiele mit unterschiedlichen Vorzeichen stehen an: Der Vorletzte TSV Berkheim will am Sonntag (15 Uhr) nach dem jüngsten Mutmach-Sieg gegen den Siebten FV Vorwärts Faurndau nachlegen, der Zwölfte FV Plochingen (15.30 Uhr) bei Spitzenreiter 1. FC Heiningen überraschen. Viele Augen werden auf das Aufsteigerderby ebenfalls um 15.30 Uhr zwischen dem TSV Denkendorf und dem TSV RSK Esslingen gerichtet sein. Neunter gegen Sechster heißt es und Denkendorfs spielender Co-Trainer Georgios Natsis fasst zusammen: „Man kennt sich gut, es herrscht eine gesunde Konkurrenz, es waren immer brutal ausgeglichene, hoch intensive und richtig gute Spiele – die Vorfreude ist riesig.“ Seinem Team täten „Punkte sehr gut“, aber Natsis hat eine Menge Respekt vor dem TSV RSK und dessen Coach Marko Kovacic. Das klingt tatsächlich so, als sollte man sich das anschauen.

Kreisliga A

Die KLA hat aber auch interessante Spiele zu bieten, deren Besuch sich lohnen könnte. Und in einem sind sich die Trainer einig: Leicht gibt es hier nicht. Oder wie Pascal Rückle vom Zehnten TB Ruit vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr) beim Zwölften TSV Notzingen sagt: „Favorit ist relativ in dieser Liga.“ Er reist mit Vorfreude, Respekt vor den Notzinger Offensivqualitäten und „einem melancholischen Gefühl“ nach Notzingen. Der Grund: Vor knapp zwei Jahren machten die Ruiter durch einen 5:2-Sieg nach 0:2-Rückstand am letzten Spieltag in Notzingen den Aufstieg in die KLA klar – und kehren nun zum ersten Mal dorthin zurück.

In einer ähnlichen Rolle ist Trainer Jan Singer mit dem Vierten ASV Aichwald vor dem Spiel am Sonntag (15 Uhr) beim Neunten TV Hochdorf – nicht, was etwaige Gedanken an die Vergangenheit, sondern was die Favoritenrolle betrifft. Von der will Singer nämlich nichts wissen: „Hochdorf ist eine der heimstärksten Mannschaften.“ Er hat recherchiert, dass der TVH zuletzt Anfang September auf heimischem Geläuf verloren hat. Zudem erwartet er, dass dieses schwer zu bespielen sein wird: „Der Platz wird keinen Wembley-Charakter haben, da müssen wir vielleicht nicht unseren klassischen Fußball spielen. Der Kampf wird entschieden.“

Ein kampfbetontes Spiel erwartet auch Spielleiter Thomas Stiehl vom TSV Deizisau am Sonntag (15.30 Uhr) bei der TSG Esslingen. Wie eng es in der Liga zugeht, sieht man daran, dass die TSG als Zweiter ins Jahr gestartet und zwei Niederlagen später nur noch Siebter ist und die Deizisauer durch zwei Erfolge vom 8. auf den 3. Rang geklettert sind. „Die TSG ist angezählt, wir haben sechs Punkte im Rücken. Die TSG muss gewinnen, um den Anschluss nicht zu verlieren, wir müssen gewinnen, um oben dranzubleiben.“ Stiehl braucht nicht viele Worte, um die Situation zu erklären. Und er kann es noch knapper: „Beide wollen und müssen.“ Esslingens Pressewart Dominic Hornisch sieht es so: „Wir gehen als klarer Außenseiter in die Partie und wollen dennoch ein anderes Gesicht zeigen als in den vergangenen beiden Wochen und, dass man uns noch nicht komplett abschreiben sollte.“ Deizisau sei „eine Mannschaft mit sehr viel Potenzial, das sie nun auch auszuschöpfen scheint“.

Wollen tun auch die Kicker des TV Nellingen, und zwar am Sonntag (15 Uhr) beim gerade gestürzten Tabellenführer TSV Wernau gewinnen. Gelingt es, überholt der TVN den Konkurrenten sogar. „Wir möchten einen Dreier. Wir sind in diesem Jahr noch ungeschlagen, haben aber trotzdem nur zwei Punkte geholt“, erklärt Nellingens Spieler Felix Gentner. Und: „Wir wollen zeigen, dass wir die beste Defensive der Liga haben. Aber natürlich wird es schwer.“ Wie jedes Spiel.

Unsere Empfehlung für Sie

Frauenfußball im Kreis Esslingen: SGM Wendlingen/Ötlingen ohne Druck – TSV Deizisau im Abstiegskampf

Frauenfußball im Kreis Esslingen SGM Wendlingen/Ötlingen ohne Druck – TSV Deizisau im Abstiegskampf

Während die SGM-Fußballerinnen in der Landesliga ohne Druck auftreten, geht es für den Regionenligisten Deizisau unter dem neuen Coach Milos Pojic um den Klassenverbleib.

Kreisliga B

In der KLB blickt man in dieser Runde nicht nur auf die Plätze ganz oben, sondern speziell auf den 8. Rang, der die Relegation zum Verbleib beziehungsweise den Gang in die neue Kreisliga C bedeutet. „Die TSG Esslingen II steht auf diesem Platz, das macht es gefährlich“, sagt Spielleiter Stiehl vom TSV Deizisau II vor der Partie am Sonntag (13 Uhr) bei der TSG und will mit seinem Team durch einen Sieg oben dran bleiben. Auf einem Kreisliga-C-Platz stehen die SG Eintracht Sirnau II und die SGM Mettingen/Westcity, die sich am Sonntag (13 Uhr) treffen. Sirnaus Trainer Patrick Funk erklärt: „Mit einem Dreier wollen wir uns wieder in Lauerstellung um den Nichtabstiegsplatz bringen.“

Spiele der Woche: TSV Köngen – SC Geislingen (So., 15 Uhr), TSV Denkendorf – TSV RSK Esslingen (So., 15.30 Uhr).

Weitere Themen

Handball – Verbandsliga: Zwei neue Spieler für den TSV Denkendorf

Handball – Verbandsliga Zwei neue Spieler für den TSV Denkendorf

Die Denkendorfer verpflichten Jonas Wichary und Jakob Eisenbraun für die kommende Saison.
Von sip
Jugendhandball im Kreis Esslingen: JANO-A-Jugend stimmt sich aufs Spitzenspiel ein

Jugendhandball im Kreis Esslingen JANO-A-Jugend stimmt sich aufs Spitzenspiel ein

Die Jugendhandballer der JANO Filder überzeugen in der Jugendbundesliga. Die JANO-A-Jugend gewinnt in Hagen klar mit 44:26, auch die B-Jugend siegt in Balingen deutlich.
Von unserer Redaktion
Erfolgreicher Badminton-Verein: Zwölf Aufstiege in 18 Jahren – mindestens

Erfolgreicher Badminton-Verein Zwölf Aufstiege in 18 Jahren – mindestens

Das erste Badminton-Team des TSV Neuhausen feiert die Rückkehr in die Württembergliga. Es ist ein weiterer Teil einer Erfolgsgeschichte.
Von Sigor Paesler
Tischtennis – Zusammenfassung: Klare Angelegenheit im Spitzenspiel

Tischtennis – Zusammenfassung Klare Angelegenheit im Spitzenspiel

Beim TSV Wendlingen können sie den Aufstieg in die Tischtennis-Landesliga abhaken. Die Frauen des TV Reichenbach spielen 7:7.
Von Max Blon
Fußball-Bundesliga: Hecking in Wolfsburg mit Vertrag bis Saisonende

Fußball-Bundesliga Hecking in Wolfsburg mit Vertrag bis Saisonende

Dieter Hecking ist zurück in Wolfsburg. Die Lage ist mehr als „heikel“. Dennoch glaubt der Trainer-Routinier an die Rettung.
Handball – Verbandsliga: TSV Deizisau und TV Reichenbach feiern Heimsiege

Handball – Verbandsliga TSV Deizisau und TV Reichenbach feiern Heimsiege

Die Verbandsliga-Handballer des TSV Deizisau bleiben durch den 37:32-Sieg gegen den VfL Pfullingen II weiter oben dran.
Von Robin Kern
Handball – Oberliga: Pausenführung reicht der SG Hegensberg/Liebersbronn nicht

Handball – Oberliga Pausenführung reicht der SG Hegensberg/Liebersbronn nicht

Die Oberliga-Handballer SG Hegensberg/Liebersbronn zeigen gegen den Tabellenzweiten TSV Amicitia Viernheim lange eine starke Leistung, verlieren am Ende aber mit 30:32.
Von Robin Kern
Fußball – Kreisliga A: TSV Wendlingen gewinnt das Spitzenspiel in Unterzahl

Fußball – Kreisliga A TSV Wendlingen gewinnt das Spitzenspiel in Unterzahl

Der TSV Wendlingen gewinnt in der Fußball-Kreisliga A das Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenführer TSV Wernau knapp mit 2:1 – und übernimmt Platz eins.
Von Horst Reutter
Fußball – Zusammenfassung: Bewegung an der Tabellenspitze

Fußball – Zusammenfassung Bewegung an der Tabellenspitze

Der TSV Berkheim gewinnt in der Fußball-Bezirksliga. Der TSV Denkendorf, der FV Plochingen und der TSV RSK Esslingen verlieren dagegen. TSV Wendlingen übernimmt die KLA-Spitze.
Von Franz-Rudolf Büttner
Fußball – Landesliga: FV Neuhausen muss den Blick nach unten richten

Fußball – Landesliga FV Neuhausen muss den Blick nach unten richten

Der FV Neuhausen unterliegt in der Fußball-Landesliga dem TSV Ehningen mit 0:3 – und muss sich in der Rückrunde vorerst nach unten orientieren.
Von Jochen Gut
Weitere Artikel zu Derby Bezirksliga Verbandsliga Landesliga Württemberg
 
 