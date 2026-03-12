Fußball – Vorschau Melancholische Gefühle – und ein Derby in Denkendorf
Die Kreisliga-A-Fußballer des TB Ruit kehren an den Ort ihrer Aufstiegsfeier zurück. Der Verbandsligist FC Esslingen steht unter Druck und in Denkendorf gibt es ein Derby.
Die Kreisliga-A-Fußballer des TB Ruit kehren an den Ort ihrer Aufstiegsfeier zurück. Der Verbandsligist FC Esslingen steht unter Druck und in Denkendorf gibt es ein Derby.
Abstiegsangst, Vorfreude und sogar Melancholie – das ist der Gefühlsmix bei den Amateurfußballern der Region vor dem anstehenden Spieltag.