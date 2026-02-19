Fußball – Vorschau: Richtungsweisende Nachholspiele

Es wird wieder Fußball gespielt – zumindest, wenn das Wetter mitspielt. Die Prognose kündigt Regen an und so stehen einige Partien unter Vorbehalt. Bevor am darauffolgenden Wochenende die restlichen Rückrundenpartien starten, haben vereinzelte Teams Nachholspiele aus dem vergangenen Jahr vor der Brust. Vorsichtig optimistisch blickt man dabei nach Plochingen und Wernau, wo es keine Ausweichmöglichkeit auf Kunstrasen gibt. „Wir haben den Rasen noch gar nicht gesehen, aber wir hoffen natürlich, dass er bespielbar sein wird“, sagt Spielertrainer Martin Notz im Hinblick auf die Partie seines Kreisliga-A-Spitzenreiters TSV Wernau gegen den Achten TSV Deizisau und ergänzt: „Wir freuen uns darauf, es wird ein wegweisendes Spiel werden.“ Trainer Denis Egger vom FV Plochingen ist vor dem geplanten Bezirksliga-Duell mit dem TSV RSK Esslingen eher skeptisch, ob die Partie stattfinden kann: „Der Platz wird vermutlich in keinem guten Zustand sein.“

Unsere Empfehlung für Sie Fußball – Kreisliga A Kontinuität beim ASV Aichwald Jan Singer, der Cheftrainer der Kreisliga-A-Mannschaft des ASV Aichwald, hat seinen Vertrag über das Saisonende hinaus verlängert und ist damit nicht alleine. Verbandsliga Kurios war der Abbruch des Spiels des FC Esslingen am 22. November gegen die Spfr Schwäbisch Hall. Bis zur Halbzeit wurde gekickt und dann der Kunstrasenplatz im Sportpark Weil aufgrund einiger gefrorener Stellen für unbespielbar erklärt. So etwas kam im gesamten Fußballbezirk während der Hinrunde nur ein weiteres Mal vor. 0:0 stand es zu diesem Zeitpunkt und obwohl die Esslinger leichte Vorteile gehabt hatten, waren auch sie dafür, nicht weiter zu kicken – die Verletzungsgefahr war einfach zu groß. „Ich hoffe, dass wir normalen Fußball spielen können“, sagt FCE-Trainer Dominik Eitel nun in Bezug auf das Nachholspiel am Samstag (14.30 Uhr) gegen die Haller. Mit einem Sieg würden die Esslinger vom Abstiegsplatz 14 auf den Relegationsrang zwölf klettern und auf einen Punkt an den Elften Schwäbisch Hall heranrücken. Das ist klar, denn es ist da einzige Nachholspiel der Liga am Wochenende. „Der Gegner wird gleich spielen wie im vergangenen Jahr, hat eine richtig gute individuelle Qualität. Dagegen haben wir einen Umbruch“, sagt Eitel, der sechs Zugänge, davon vier aus der einen A-Jugend, einbauen muss beziehungsweise darf. Daraus schließt er: „Ich gehe davon aus, dass es ein offenes Spiel wird. Wir müssen unsere Qualität auf den Platz bringen, um drei Punkte zu holen.“

Bezirksliga

Der TSV RSK Esslingen ist ein starker Aufsteiger, der FV Plochingen muss wie in der vergangenen Saison den Blick nach unten richten. Coach Marko Kovacic vom Vierten TSV RSK warnt aber vor dem Spiel am Sonntag (14.30 Uhr) beim Elften auf dem Pfostenberg: „Plochingen ist besser als der Platz, auf dem die Mannschaft steht.“ Und auch er blickt an den Himmel und damit die Beschaffenheit des Platzes: „Es ist etwas Besonderes, zu dieser Jahreszeit auf dem Rasen zu spielen. Ich erwarte kein schönes Spiel, aber drei Punkte.“ Natürlich hat Kovacic mitbekommen, dass der FVP wieder auf die Dienste von Stürmer Hrvoje Markic zurückgreifen kann, der nach Stationen beim FCE und beim Landesligisten TSV Bernhausen zurückgekehrt ist: „Er ist schon ein Guter, aber die Plochinger haben mehrere gute Jungs.“ Das haben die Esslinger aber auch und sie haben sich in der Winterpause, etwa mit Fabio Greco (SG Schorndorf) und Arlind Smajli (VfL Kirchheim) – für die Defensive – verstärkt.

Kreisliga A

Spannung pur herrscht in der A-Liga. Den Ersten TSV Wernau (29 Punkte) und den Achten TSV Deizisau (26 Zähler) trennt lediglich ein Sieg – die Teams treffen am Sonntag (14 Uhr) auf dem Rasenplatz Kehlenberg in Wernau aufeinander. „Die Deizisauer könnten mit uns gleichziehen oder wir etwas Luft gutmachen. Aber unabhängig vom Ausgang wird es freilich keine tabellarische Vorentscheidung sein, denn dafür ist die Liga in dieser Runde einfach zu eng“, sagt Wernaus Spielertrainer Martin Notz, der auf eine durchwachsene Vorbereitung zurückblickt: „Da wir keinen Kunstrasenplatz haben, mussten wir wieder auf Soccer-Hallen zurückgreifen.“ Unterschätzen werden die Wernauer die Deizisauer laut Notz „auf jeden Fall nicht, aber uns ist es auch egal, ob sie einen neuen Coach haben, denn wir werden selbstbewusst antreten“. Dieser neue Trainer ist Fabio Morisco, der das Team Anfang Januar von Felix Luz – wechselte zum Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg – übernahm. „Ich bin zwar ein alter Deizisauer, aber es war auch für mich ein Ankommen. Das Team hat mich super aufgenommen und die Trainingsintensität war hoch“, erzählt Morisco und ergänzt in Bezug auf die Partie in Wernau: „Die Rückrunde ist noch lange und man sollte nicht alles an diesem Spiel festmachen, aber wir würden uns mit einem Sieg in eine komfortable Situation bringen.“

Unsere Empfehlung für Sie Fußball – Verbandsliga Dominik Eitel: vom Retter zum Entwickler Trainer Dominik Eitel verlängert beim FC Esslingen über das Saisonende hinaus und arbeitet mit Hochdruck am Klassenverbleib.

Zur selben Zeit trifft der Neunte SC Altbach auf den Fünften TV Unterboihingen. Während die Altbacher mit einem Sieg ihren Platz im Mittelfeld festigen würden, wollen die Unterboihinger (27 Punkte) ganz oben dranbleiben. Zwei Stunden zuvor steht das Kellerduell zwischen dem Letzten FV Plochingen II und dem Vorletzten FV Neuhausen II an. „Es wird ein richtungsweisendes Spiel. Wenn wir verlieren, dann sind wir wieder im Sumpf drin, und wenn wir gewinnen, dann können wir uns etwas absetzen“, sagt Neuhausens Trainer Daniel Schlüter, der von „keinen guten Trainingseinheiten über den Jahreswechsel“ erzählt. Auch bei den Plochingern ist laut Spielertrainer Julien Rieker die Vorbereitung „suboptimal“ gewesen. „Es wird ein schwieriger Weg, denn wir haben sieben Punkte Abstand auf Neuhausen II und müssen diesen verringern“, betont Rieker und ergänzt: „Falls das Spiel stattfinden kann, denn eine Augenweide wird der Platz nach dem Winter nicht sein.“