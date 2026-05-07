Fußball – Vorschau Viele Fragezeichen beim FCE, einige „Endspiele“ in der KLA
Den Verbandsligisten FC Esslingen plagen Personalsorgen. In der Fußball-Bezirksliga sowie der Kreisliga A spitzt sich der Auf- und Abstiegskampf weiter zu.
Den Verbandsligisten FC Esslingen plagen Personalsorgen. In der Fußball-Bezirksliga sowie der Kreisliga A spitzt sich der Auf- und Abstiegskampf weiter zu.
Fünf Saisonspiele sind in den Amateurfußballligen der Region noch zu absolvieren – und Spannung gibt es oben wie unten.