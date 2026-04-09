Fußball – Vorschau: Was bringt der „Wonnemonat April“?

Klar, die Frage nach dem Aufstieg in den verschiedenen Ligen bewegt die hiesigen Fußballfans. Aber die Augen sind auch auf den Abstiegskampf gerichtet.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball – Landesliga TSV Köngen meldet sich mit Derbysieg zurück Die Fußballer des Landesliga-Tabellenführers TSV Köngen gewinnen das Derby beim FV Neuhausen mit 2:0 und verschaffen sich wieder etwas Luft an der Spitze. Verbandsliga Ob der FC Esslingen den Klassenverbleib noch schafft, ist unsicher. Nach zuvor sechs Niederlagen war das 4:0 gegen Schlusslicht VfR Heilbronn ein Pflichtsieg. Nun tritt der Vorletzte am Samstag (15.30 Uhr) zum nächsten Kellerduell bei der zwei Plätze und vier Punkte besseren TSG Tübingen an, die allerdings schon ein Spiel mehr absolviert hat. Klar ist bereits, dass zwei Spieler den Kader in der kommenden Saison verstärken werden: Timo Müller kehrt nach einer Saison aus Denkendorf zurück, Tim Hannak nach Stationen in der Jugend des VfB Stuttgart und von Eintracht Frankfurt sowie zuletzt Regionalligist TSG Balingen ebenfalls.

Das Derby ist gespielt, der TSV Köngen hat es mit 2:0 gewonnen – jetzt will der Tabellenführer am Samstag (15.30 Uhr) gegen den TV Echterdingen nachlegen. Der FV Neuhausen möchte zeitgleich beim TSV Plattenhardt Punkte holen, um den Klassenverbleib zu sichern – die Plattenhardter stehen mit zwei Punkten weniger auf dem Relegationsplatz.

Der TSV Berkheim ist auf dem aufsteigenden Ast, braucht aber noch einige Punkte, um den Abstiegsrelegationsplatz zu verlassen. Im Derby am Sonntag (16.30 Uhr) erwartet das Team beim TSV RSK Esslingen eine schwere Aufgabe, denn der TSV RSK ist auf seiner Katharinenlinde nicht nur topografisch weit oben, sondern als Vierter der beste Bezirksligist der Region. Der FV Plochingen dagegen ist der zurzeit schwächste, der Vorletzten erwartet am Sonntag (15 Uhr) den ebenfalls hinter seinen Erwartungen kickenden 1. FC Frickenhausen.

Auch der 1. FC Donzdorf schwächelt zurzeit, ist nach vier Niederlagen in Serie aber immer noch Dritter. Die Spieler des Achten TSV Denkendorf wissen vor der Begegnung am Sonntag (15 Uhr) in Donzdorf, dass sie dem Kontrahenten in der laufenden Saison bereits zwei Mal unterlegen waren, inklusive Pokal. „Die Donzdorfer haben eine hohe individuelle Qualität und spielen sehr physisch. Da müssen wir dagegenhalten, aber auch den Mut haben, selbst Fußball zu spielen“, lauten die daraus gezogenen Lehren von Denkendorfs spielendem Co-Trainer Georgios Natsis.

Kreisliga A

Wäre die Saison jetzt schon beendet, würde der ASV Aichwald in die Aufstiegsrelegation und der TSV Deizisau direkt nach oben gehen. Der ASV will am Sonntag (15.30 Uhr) Rang zwei durch einen Sieg gegen den Siebten TV Nellingen verteidigen, die Deizisauer möchten zur selben Zeit der nicht zu unterschätzenden Offensive des TSV Notzingen trotzen. „Wir müssen auf der Hut sein“, sagt Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl. Und: „Der Wonnemonat April wird zeigen, wohin die Reise geht.“ Sein Team hat in der Rückrunde bisher alle Spiele gewonnen und nach seinem Geschmack soll es so weitergehen. Stürmer Alassane Braun wird aufgrund eines Bruches des Hüftknochens auf absehbare Zeit fehlen. Die Nellinger fahren derweil „nicht da hoch, um die Aichwalder im Aufstiegsrennen zu unterstützen“, wie Spieler Felix Gentner betont. Er denkt noch gerne an das „Spektakel“ beim 3:2-Hinspielsieg zurück und erwartet erneut „ein gutes Spiel“. Davon geht auch Aichwalds Coach Jan Singer aus: „Nellingen hat eine gute Mannschaft und könnte in der Tabelle weiter vorne stehen.“ Zudem lobt er Trainerkollege Thomas Gentner. Dessen kickender Sohn Felix hat wiederum nur lobende Worte für ASV-Coach Singer.

Auch unten ist es spannend. Und zwar so was von. Beim TB Ruit erleben sie gerade Tage der Wahrheit. Am Donnerstagabend geht es zum Nachholspiel beim aufstrebenden Keller-Konkurrenten SG Eintracht Sirnau, am Sonntag (15.30 Uhr) kommt der VfB Oberesslingen/Zell in die Talwiesen. „Mich stimmt positiv, dass einige Urlauber und Verletzte wieder zur Verfügung stehen, die haben uns schon arg gefehlt“, sagt TBR-Coach Pascal Rückle und nennt seinen Matchplan für Sonntag: „Gegen die unbestrittene spielerische Qualität des VfBOEZ müssen wir als Kollektiv verteidigen und wenig zulassen. Und wir müssen unsere Chancen besser nutzen als zuletzt.“

Bei den Sirnauern tritt am Sonntag (ebenfalls 15.30 Uhr) die TSG Esslingen an, die den Kontakt nach oben nicht abreißen lassen will. „Uns steht ein sehr schweres Auswärtsspiel bevor, das auf traditionell tiefem Rasenplatz über den Kampf entschieden werden wird“, erklärt TSG-Pressewart Dominic Hornisch. Wie bei den Sirnauern zeigt auch die Leistungskurve der Esslinger „ganz klar nach oben und wir sind guter Dinge, dass wir in der Lage sind, drei Punkte zu holen – und das ist auch das absolute und einzige Ziel“.

Und dann gibt es da noch die Partie VfB Reichenbach gegen TSV Wernau am Sonntag (15 Uhr). Es ist noch nicht lange her, da wäre es die Begegnung Zweiter gegen Erster gewesen, jetzt mit den Vorzeichen Achter gegen Vierter ist sie aber immer noch interessant.

Kreisliga B

Neben Meisterschaft und Aufstieg ist die Wiedereinführung der Kreisliga C das Thema. „Wir müssen gewinnen, um noch eine Chance zu haben, oben einzugreifen“, sagt Spielleiter Stiehl vom TSV Deizisau II vor dem Spiel am Sonntag (13 Uhr) gegen den TSV Scharnhausen, der wohl schon für die KLC planen kann. Bei der SG Eintracht Sirnau II wollen sie es noch in die KLB schaffen. Trainer Patrick Funk spricht vor dem Duell am Sonntag (13 Uhr) gegen die TSG Esslingen II von einem „erneuten gegen einen direkten Konkurrenten um den Abstieg. Wir wollen im Derby dreifach Punkten, um den Kampf um den noch einen zu vergebenen Nichtabstiegsplatz eng halten“.

Spiele der Woche: TSV RSK Esslingen – TSV Berkheim (So., 16.30 Uhr), TB Ruit – VfB Oberesslingen/Zell (So., 15.30 Uhr).