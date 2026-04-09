Fußball – Vorschau Was bringt der „Wonnemonat April“?
Der Fußball-Verbandsligist FC Esslingen will endlich wieder gewinnen und präsentiert zwei Rückkehrer. A-Ligist TSV Deizisau möchte dagegen oben bleiben.
Der Fußball-Verbandsligist FC Esslingen will endlich wieder gewinnen und präsentiert zwei Rückkehrer. A-Ligist TSV Deizisau möchte dagegen oben bleiben.
Klar, die Frage nach dem Aufstieg in den verschiedenen Ligen bewegt die hiesigen Fußballfans. Aber die Augen sind auch auf den Abstiegskampf gerichtet.