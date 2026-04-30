Fußball – Vorschau „Wir wissen, was die Stunde geschlagen hat“
Ob Punkte für den Aufstieg oder gegen den Abstieg – bei den Amateurfußballern der Region herrscht Anspannung pur – zumindest bei vielen.
Ob Punkte für den Aufstieg oder gegen den Abstieg – bei den Amateurfußballern der Region herrscht Anspannung pur – zumindest bei vielen.
Schon am Donnerstagabend gibt es in der Fußball-Kreisliga A zwei Knaller, die jedoch aus unterschiedlichen Gründen knallen: Der TV Hochdorf erwartet den VfB Reichenbach zum ewig jungen Derby, der TSV Wernau den ASV Aichwald zum Wer-oben-dranbleiben-will-sollte-gewinnen-Duell. Am Sonntag geht es in den Amateurfußballligen dann prickelnd weiter.