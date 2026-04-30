Fußball – Vorschau: „Wir wissen, was die Stunde geschlagen hat“

Schon am Donnerstagabend gibt es in der Fußball-Kreisliga A zwei Knaller, die jedoch aus unterschiedlichen Gründen knallen: Der TV Hochdorf erwartet den VfB Reichenbach zum ewig jungen Derby, der TSV Wernau den ASV Aichwald zum Wer-oben-dranbleiben-will-sollte-gewinnen-Duell. Am Sonntag geht es in den Amateurfußballligen dann prickelnd weiter.

Verbandsliga Drei Siege in Folge und dann das äußert unglückliche 4:4 beim TSV Oberensingen – beim FC Esslingen geht es einerseits aufwärts, andererseits bleibt der Abstiegskampf knüppelhart. Drei Punkte am Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach wären in jedem Fall wichtig. „Da treffen zwei Welten aufeinander“, sagt FCE-Coach Dominik Eitel, „Hoffherrnweiler-Unterrombach hat körperlich starke Spieler und macht es defensiv auch taktisch sehr solide.“ Seine Mannschaft müsse „mit unserer fußballerischen Qualität das Spiel machen“. Beim 0:2 im Hinspiel hat das nicht geklappt, seither haben sich die Esslinger aber stark verbessert. Hinter dem Einsatz von Abwehrspieler Felix Frenz steht ein Fragezeichen, Top-Torschütze Dorde Smiljic ist gelb-rot-gesperrt. Eitel: „Aber die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass auch andere Spieler scoren können.“

Landesliga

Nach dem abgesagten Spiel gegen den TSGV Waldstetten aufgrund der Trauer um den verstorbenen sportlichen Leiter Thomas Köhrer tritt der TSV Köngen am Sonntag (15 Uhr) wieder an. Es fiel allen Beteiligten schwer, zur Trainingsnormalität zurückzukehren, aber es waren alle da. Und sie wissen: Thomas Köhrer hätte sich über drei Punkte für den Aufstieg beim SV Böblingen gefreut.

Der F V Neuhausen will und sollte nach den jüngsten Rückschlägen am Sonntag (15 Uhr) gegen den GSV Maichingen punkten, um den Puffer zur Abstiegszone zu vergrößern. Eine Leistungssteigerung ist dazu jedoch nötig. Dass sie es können, haben die Neuhausener unter anderem beim 5:1 im Hinspiel gezeigt. Derweil hat der FVN die nächsten Zugänge für die kommende Runde eingetütet: Neben Luka Cagalj (A-Jugend des VfL Sindelfingen) kommen Sören Bruckner von der A-Jugend des FC Esslingen, Argjend Shalaj vom VfL Kirchheim und Rafael Filippidis vom SV Fellbach, wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte. Auch die Köngener haben einen weiteren Zugang: Deniz Demir kommt vom SV Zimmern.

Bezirksliga

Nach dem 2:4 beim Zweiten 1. FC Heiningen erwartet der TSV Denkendorf am Sonntag (15 Uhr) den Ersten SV Ebersbach, hat wieder nichts zu verlieren und wird wieder versuchen, eine Überraschung zu schaffen und Punkte zu holen, um die letzten Zweifel am Thema Klassenverbleib zu beseitigen. Der Vierte TSV RSK Esslingen kann das Spiel bei Schlusslicht SC Geislingen II recht gelassen angehen. Ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr sind die nach wie vor heftig gegen den drohenden Abstieg kämpfenden TSV Berkheim – gegen den Dritten 1. FC Donzdorf – und FV Plochingen – beim Fünften TSV Weilheim – gefordert, nachdem ja zuvor die Plochinger die Berkheimer mit 2:0 geschlagen hatten.

Kreisliga A

„Das ist ein Kontrast: Auf den Ersten folgt der Letzte“, sagt Spieler Felix Gentner vom TV Nellingen. Er hofft natürlich, dass nach dem 0:4-„Stimmungskiller“ beim noch nicht aufgestiegenen TSV Deizisau ein Stimmungsaufheller am Sonntag (15.15 Uhr) gegen den bereits abgestiegenen FV Plochingen II folgt. „Wir gehen das Spiel nicht anders an“, sagt Gentner und hat Respekt vor dem FVP. Die Punkte aber will er unbedingt, um zumindest im Rennen um den Relegationsplatz zwei zu bleiben.

Auf den wiederum wollen die Deizisauer den Vier-Punkte-Vorsprung mindestens halten. „Wir sind Tabellenführer und wollen Tabellenführer bleiben“, sagt Spielleiter Thomas Stiehl, der natürlich weiß, dass das seine Mannschaft nach dem anstehenden Spieltag auf jeden Fall sein wird. Vor dem VfB Oberesslingen /Zell, bei dem die Deizisauer am Sonntag (15 Uhr) antreten, warnt er: „Oberesslingen/Zell braucht im Abstiegskampf dringend Punkte und wird dagegenhalten.“ Da sollte seine Mannschaft aber etwas dagegen haben.

Vorne mitmischen will auch der Vierte TSG Esslingen, der am Sonntag (15.15 Uhr) beim SC Altbach antritt, bei dem sie den Blick höchstens noch ein bisschen nach unten richten müssen. TSG-Pressewart Dominic Hornisch erwartet „ein schwieriges Auswärtsspiel, denn Altbach hat die vergangenen drei Heimspiele gewonnen und ist gerade zuhause ein sehr unangenehmer Gegner“. Andererseits sind die Esslinger seit fünf Spielen ungeschlagen, „haben davon vier gewonnen und hätten eigentlich alle fünf gewinnen müssen“, wie Hornisch findet. Er schließt: „Wir sind wieder dabei im Kampf um die Plätze ganz vorne und das soll auch so bleiben.“

Nicht weiter abrutschen beziehungsweise aus der gefährlich Zone klettern wollen sie beim TB Ruit und beim FV Neuhausen II. Der Zwölfte Ruit erwartet am Sonntag (15.30 Uhr) die zwei Plätze und zwei Punkte schlechteren Neuhausener. TBR-Kapitän Dirk Schimmele spricht daher von „einen Sechs-Punkte-Spiel“, im Wissen freilich, dass höchstens drei zu vergeben sind. „Wir sollten gewinnen“, sagt Schimmele, weiß aber zudem, „dass wir uns gegen Neuhausen immer schwer getan haben, das Hinspiel haben wir unglücklich verloren.“ 3:1 ging es damals aus. Damit es diesmal anders wird, sollten er und seine Kameraden so gut spielen wie zuletzt, aber die individuellen und zu Gegentoren führenden Fehler weglassen. „Wir wissen, was die Stunde geschlagen hat“, sagt Schimmele einen Satz, den sie bei vielen Konkurrenten unterschreiben werden. Etwa beim Vorletzten SG Eintracht Sirnau, der am Sonntag (15.30 Uhr) beim Elften TSV Notzingen etwas holen will.

In Wendlingen steht derweil am Sonntag (15 Uhr) das Stadtduell zwischen dem TV Unterboihingen und dem TSV Wendlingen an . Schade für manchen Betrachter ist, dass die Wendlinger mittlerweile auf den 7. Platz abgerutscht sind und es damit etwas an tabellarischer Würze fehlt. Wobei, mit einem Sieg wären sie wieder auf zwei Punkte an dem momentanen Zweiten TVU dran.

Kreisliga B

Erster gegen Dritter und Zweiter gegen Vierter heißt es am Sonntag (15 Uhr) in der Staffel 1, oder TSVW Esslingen gegen Odyssia Esslingen und TSV Baltmannsweiler gegen TSV Deizisau II. Während sie bei der Odyssia zwar sieben Punkte Rückstand auf den TSVW, aber nur einen Zähler auf Baltmannsweiler haben, haben sie bei den Deizisauern angesichts von noch mal vier Punkten weniger das Rennen um den Aufstieg aufgegeben. Das heißt aber nicht, dass sie nicht motiviert sind. „Für uns ist es gelaufen, aber wir können es den Baltmannsweilerern ein bisschen versauen“, sagt Deizisaus Spielleiter Stiehl.

Spiele der Woche: FV Neuhausen – GSV Maichingen (So., 15 Uhr), TB Ruit – FV Neuhausen II (So., 15.30 Uhr).