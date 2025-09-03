Hans-Joachim Watzke bleibt einer der mächtigsten Männer des deutschen Fußballs. Eine drängende Frage bei der DFL wird die Zukunft der 50+1-Regel sein. Rückenwind sieht der BVB-Chef durch den Kanzler.
Berlin - Hans-Joachim Watzke geißelte die englischen "Exzesse" auf dem Transfermarkt, mahnte zur besseren Talenteförderung in Deutschland und nahm die Vorlage von Bundeskanzler Friedrich Merz dankbar auf. Sein CDU-Parteifreund hatte sich am Vorabend der Wiederwahl von Watzke bei der DFL klar für die 50+1-Regelung als Besonderheit im deutschen Fußball ausgesprochen.