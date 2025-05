Der 24-Jährige kommt vom FC Esslingen zum Bezirksliga-Tabellenführer.

sip 06.05.2025 - 12:12 Uhr

Nico Hummel kehrt im Sommer nach drei Jahren zu den Fußballern des TSV Köngen zurück. Im Jahr 2022 wechselte er von seinem Heimatverein zum VfL Kirchheim, zwei Jahre später schloss er sich dem Verbandsliga-Neuling FC Esslingen an – den er nun nach einer Saison wieder verlässt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er in der kommenden Runde auf seinen Noch-Verein trifft. Denn während der FCE in der Verbandsliga in Abstiegsgefahr schwebt, sind die Köngener als Tabellenführer der Bezirksliga sehr aussichtsreich im Rennen um den Aufstieg in die Landesliga.