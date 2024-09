Der Weltmeister von 2014 ist seit diesem Sommer vereinslos. Laut der italienischen Sportzeitung Corriere dello Sport hat sich der 35-Jährige nun mit dem Erstligisten AS Rom auf einen Einjahresvertrag geeinigt.

red/SID 02.09.2024 - 11:50 Uhr

Fußball-Weltmeister Mats Hummels zieht es wohl nach Italien. Laut Corriere dello Sport hat sich der 35-Jährige mit dem Erstligisten AS Rom auf einen Einjahresvertrag geeinigt, der automatisch um eine weitere Saison verlängert werden kann. 2,5 Millionen Euro plus Boni soll der Innenverteidiger demnach in Rom kassieren. Hummels wird in den kommenden Tagen in Rom zum Medizincheck erwartet.