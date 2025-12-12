Der Ärger bei den Fans über die hohen Kosten bei der Fußball-WM ist groß. Auch dem DFB gefällt die Preispolitik des Weltverbandes nicht.
Der Deutsche Fußball-Bund bedauert die hohen Ticketpreise bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026. „Die WM ist von Deutschland aus gesehen weit weg und ein Besuch ist ohnehin mit größerem Aufwand und hohen Reisekosten verbunden. Auch deshalb hätten wir uns für unsere Fans insgesamt günstigere Tickets gewünscht“, sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig der Deutschen Presse-Agentur.