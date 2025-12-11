Die Vorrundengruppen für die Mega-WM in den USA, Kanada und Mexiko stehen weitgehend fest. Ab heute können sich Fans wieder um Tickets bewerben.

Berlin - Der Verkauf von Eintrittskarten für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko geht ab heute in die nächste Phase. Ab 17.00 Uhr MEZ können sich Fans auf FIFA.com/tickets für die Zufallsziehung anmelden. Erstmals sind Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams in der Gruppenphase erhältlich.

Es ist die letzte offizielle Verkaufsphase, die Anmeldung ist bis zum 13. Januar möglich. Zu einem späteren Zeitpunkt vor dem Turnier werden nach Angaben des Weltverbandes FIFA gegebenenfalls verbliebene Tickets in den Verkauf gelangen, solange der Vorrat reicht.

Fans, die noch keine FIFA-ID haben, müssen zuerst ein Konto erstellen. Der Zeitpunkt der Anmeldung für die Zufallsziehung hat laut Angaben des Weltverbandes keinen Einfluss auf die Erfolgsaussichten. Wer in dem darauffolgenden, zufälligen Auswahlverfahren Glück hat, erhält eine E-Mail. In dieser wird ein Zeitfenster mitgeteilt, in dem man Tickets erwerben kann.

Nur wenige Karten zum günstigsten Preis

Die FIFA hatte damit geworben, dass es Tickets bereits für 60 US-Dollar (rund 51 Euro) gebe. Die entsprechenden Bereiche für diese Preiskategorie sind in den WM-Stadien allerdings klein, so dass es kaum verfügbare Karten für den günstigsten Preis gibt. Auf dem Wiederverkaufsmarkt werden deutlich höhere Preise verlangt, zudem verlangt die FIFA zusätzlich jeweils 15 Prozent von Käufer und Verkäufer.

Insgesamt gibt es 104 Spiele bei der erstmals mit 48 Teams ausgetragenen Endrunde. Die Auftaktpartie bestreiten Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika am 13. Juni in Mexiko-Stadt, das Finale steigt am 19. Juli in East Rutherford bei New York.

Bisher schon fast zwei Millionen Tickets weg

Die deutsche Mannschaft startet am 14. Juni im Houston-Stadion gegen Curaçao in die Gruppenphase. Weitere Gegner sind am 20. Juni in Toronto die Elfenbeinküste und am 25. Juni in East Rutherford das Team aus Ecuador.

In den ersten beiden Verkaufsphasen haben Fußball-Fans laut FIFA schon fast zwei Millionen Tickets ergattert. Pro Haushalt können maximal vier Tickets pro Spiel und insgesamt höchstens 40 Tickets für die gesamte WM erworben werden.