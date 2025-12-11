Die Vorrundengruppen für die Mega-WM in den USA, Kanada und Mexiko stehen weitgehend fest. Ab heute können sich Fans wieder um Tickets bewerben.
11.12.2025 - 05:10 Uhr
Berlin - Der Verkauf von Eintrittskarten für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko geht ab heute in die nächste Phase. Ab 17.00 Uhr MEZ können sich Fans auf FIFA.com/tickets für die Zufallsziehung anmelden. Erstmals sind Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams in der Gruppenphase erhältlich.