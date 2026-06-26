Bei der WM gibt es pro Spielhälfte eine zusätzliche Pause. Sie wird längst nicht nur dafür genutzt, wofür sie offiziell da ist. Eine vielschichtige Diskussion ist entbrannt.
26.06.2026 - 07:54 Uhr
Santa Clara - Erholungspausen auch bei 20 Grad, Pfiffe von den Rängen, aber auch Fürsprecher. Die Trinkpausen bei dieser WM sorgen für Diskussionen. Müssen sie wirklich sein? Wie nutzen die Trainer die Unterbrechungen? Und wird es sie bald auch in der Bundesliga oder der Champions League standardmäßig geben? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema: