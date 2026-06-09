Heiratsantrag im WM-Stadion? Die FIFA ermöglicht Fans gegen Bezahlung, kurze Botschaften auf den Anzeigetafeln zu platzieren. Was der Spaß kostet – und welche Regeln gelten.
09.06.2026 - 09:02 Uhr
Kurioses Angebot der FIFA kurz vor dem WM-Start: Der Fußball-Weltverband bietet Fans an, ihren Namen oder einen kleinen Gruß bei WM-Spielen auf der Anzeigetafel im Stadion anzeigen zu lassen. Der Spaß ist wie so viele Dinge bei dieser WM nicht kostenlos: 79 Dollar werden für einen sogenannten Super Shoutout aufgerufen, umgerechnet also knapp 68,50 Euro.