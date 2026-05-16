Der niederländische Schiedsrichter Rob Dieperink muss auf WM-Einsätze verzichten. Der Fußball-Weltverband nimmt die Nominierung zurück. Was dahintersteckt.
16.05.2026 - 12:23 Uhr
Amsterdam - Der Weltverband FIFA hat den niederländischen Schiedsrichter Rob Dieperink trotz eingestellter Ermittlungen wegen des Verdachts auf sexuelle Nötigung von der Liste der Offiziellen für die Fußball-WM gestrichen. "Die FIFA bestätigt, dass Rob Dieperink von der Liste der Schiedsrichter für die FIFA-Weltmeisterschaft gestrichen wurde", teilte der Verband auf dpa-Anfrage ohne weitere offizielle Begründung mit.