Frankreich gegen Senegal und weitere WM-Highlights gibt es nur bei MagentaTV. Das ergibt die erste Verteilungsrunde der beteiligten Sender.

red/dpa 20.01.2026 - 07:22 Uhr

Von den ersten beiden Gruppenspieltagen der Fußball-Weltmeisterschaft wird die Telekom 18 der insgesamt 48 Spiele exklusiv zeigen. Zu den Begegnungen, die nur beim kostenpflichtigen Sender MagentaTV zu sehen sind, gehört unter anderem das Topspiel Frankreich gegen Afrikameister Senegal am 16. Juni. Teil des exklusiven Angebots ist auch die Auftaktpartie von Gastgeber USA gegen Paraguay am 12. Juni.