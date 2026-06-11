Welche Sender übertragen die Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heute live im TV? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Stream verfolgen?

Bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 kämpfen 48 Nationen in der Gruppenphase um den Sprung ins Sechzehntelfinale. Angesichts der auf verschiedene Sender und Plattformen verteilten TV-Rechte und insgesamt 16 verschiedenen Anstoßzeiten fällt es Fans jedoch oft schwer, den Überblick zu behalten. Hier findet ihr alle Spiele und Informationen zur Übertragung der WM-Partien am Donnerstag, den 11. Juni 2026 live im TV und Stream.

Hier gibt es den Überblick, welche WM-Partien am Donnerstag, den 11. Juni 2026, live im TV und per Livestream zu sehen sind – und welcher Sender die jeweiligen Spiele überträgt. Fußball-WM Übertragung live im TV und Stream: Wer zeigt die Spiele am 11.06.2026? Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 beginnt am Donnerstag, den 11. Juni, mit dem Eröffnungsspiel im traditionsreichen Azteca-Stadion in Mexiko-Stadt. Gastgeber Mexiko trifft dabei ab 21 Uhr deutscher Zeit auf Südafrika. Bei Weltmeisterschaften standen sich beide Nationen bislang erst einmal gegenüber. Im einzigen Aufeinandertreffen bei der WM 2010 setzte sich Mexiko durch.

Einen Überblick darüber, welche deutschen Sender die Fußball-WM am Donnerstag, 11. Juni 2026, übertragen, bekommt ihr hier:

21:00 Uhr: Fußball-WM 2026: Vorrunde, Gruppe A: Mexiko gegen Südafrika live im ZDF, ZDF-Mediathek, sportstudio.de und MagentaTV

Fußball-WM Übertragung live im TV und Stream: Wer zeigt die Spiele am 12.06.2026?

Am Freitag, den 12. Juni 2026, stehen bei der Fußball-WM zwei Vorrundenspiele auf dem Programm. In Gruppe A trifft Südkorea um 4:00 Uhr MESZ auf Tschechien. Am Abend folgt in Gruppe B das Duell zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina, das um 21:00 Uhr angepfiffen wird. Die Begegnung zwischen Südkorea und Tschechien ist bei MagentaTV im Rahmen einer Promoaktion auch ohne kostenpflichtiges Abo kostenlos zu sehen.

Einen Überblick darüber, welche deutschen Sender die Fußball-WM am Freitag, 12. Juni 2026, übertragen, bekommt ihr hier:

04:00 Uhr: Fußball-WM 2026: Vorrunde, Gruppe A: Südkorea gegen Tschechien live bei MagentaTV (ausnahmsweise kostenlos)

Fußball-WM 2026: Vorrunde, Gruppe A: Südkorea gegen Tschechien live bei MagentaTV (ausnahmsweise kostenlos) 21:00 Uhr: Fußball-WM 2026: Vorrunde, Gruppe B: Kanada gegen Bosnien-Herzegowina live im ZDF, ZDF-Mediathek, sportstudio.de und MagentaTV

Die Telekom überträgt über ihr kostenpflichtiges Streaming-Angebot MagentaTV alle 104 WM-Spiele. Insgesamt 44 der 104 Partien zeigt der Anbieter exklusiv. MagentaTV-Kunden müssen nicht zusätzlich für die WM zahlen.

ARD, ZDF oder MagentaTV: Wer überträgt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird von mehreren Anbietern übertragen. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind dabei kostenlos im Free-TV zu sehen und werden abwechselnd von ARD und ZDF ausgestrahlt. Grundlage dafür ist der Medienstaatsvertrag, der vorschreibt, dass Partien der DFB-Auswahl im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden müssen.

Zusätzlich bieten ARD und ZDF ihre Übertragungen auch online an. Die Spiele können somit parallel in den Mediatheken der Sender sowie per Livestream auf sportschau.de und sportstudio.de verfolgt werden. Insgesamt zeigen ARD und ZDF jedoch nur 60 von insgesamt 104 WM-Spielen.

Alle Spiele der Fußball-WM 2026 sind in Deutschland ausschließlich bei MagentaTV zu sehen, das sich die kompletten Übertragungsrechte gesichert hat. Insgesamt 44 der 104 Partien zeigt der Anbieter exklusiv. Dazu zählen neben zahlreichen Begegnungen der Gruppenphase auch drei Achtelfinals und zwei Viertelfinals. Zudem bietet der Telekom-Sender an den jeweils letzten Spieltagen aller zwölf Gruppen eine Konferenzschaltung an.