Welche Sender übertragen die Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heute live im TV? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Stream verfolgen?
11.06.2026 - 07:33 Uhr
Bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 kämpfen 48 Nationen in der Gruppenphase um den Sprung ins Sechzehntelfinale. Angesichts der auf verschiedene Sender und Plattformen verteilten TV-Rechte und insgesamt 16 verschiedenen Anstoßzeiten fällt es Fans jedoch oft schwer, den Überblick zu behalten. Hier findet ihr alle Spiele und Informationen zur Übertragung der WM-Partien am Donnerstag, den 11. Juni 2026 live im TV und Stream.