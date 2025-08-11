 
Fußball-WFV-Pokal, 3. Runde Noch fünf Siege bis zum Traum vom FC-Bayern-Los

1
Die dritte Runde im WFV-Pokal steht an. Foto: Pressefoto Baumann

Die Fußballer des TSV Bernhausen, TSV Weilimdorf und von Calcio kämpfen um den Einzug ins Verbandspokal-Achtelfinale.

Drei Mannschaften oder mehr aus Stuttgart und von den Fildern in der dritten Hauptrunde des Fußball-Verbandspokalwettbewerbs, ohne dass einer davon die Stuttgarter Kickers oder der VfB Stuttgart II waren: Eine solche Konstellation hat es in Württemberg letztmals vor 21 Jahren gegeben, in der Saison 2004/05, als die Sportvg Feuerbach, Calcio Leinfelden-Echterdingen, der SV Bonlanden und der TV Echterdingen sogar zu viert unter den besten 32 mitmischten. An diesem Dienstag und Mittwoch ist es nun erstmals wieder ein Trio, das um den Einzug ins Achtelfinale kämpft. Und schon jetzt ist klar: Zumindest einer wird es schaffen, denn in Weilimdorf kommt es zu einem direkten Duell. TSV Weilimdorf – Calcio Leinfelden-Echterdingen (Mittwoch, 17.45 Uhr). Am 11. Oktober werden sich der Landesliga-Meister Weilimdorf und der Oberliga-Absteiger Calcio zum überhaupt ersten Mal in einem Punktspiel auf Verbandsebene gegenüberstehen. Für die Generalprobe an diesem Mittwoch im Stuttgarter Norden haben beide Trainer unterschiedliche Ansichten. Während der Gästecoach Francesco di Frisco zwar gewinnen will, das Duell aber doch mehr als „ein weiteres Testspiel“ seines neuformierten Teams für den Ligabetrieb betrachtet, nimmt sein Gegenüber Manuel Fischer das Ganze sehr ernst: „Wir geben in jedem Spiel, in dem wir auf dem Platz stehen, 100 Prozent. Der WFV schreibt so einen zusätzlichen Wettbewerb ja nicht aus Jux und Dollerei aus“, sagt der Ex-Profi.

 

Die Favoritenrolle schiebt Fischer eindeutig in Richtung des Gegners, trotzdem sieht er sein Team nicht chancenlos. Gegenüber der 2:5-Niederlage zum Ligaauftakt am Wochenende gegen den SV Fellbach könnte es einige personelle Änderungen geben. Derweil will Di Frisco bei den Seinen nach dem 1:3 gegen die TSV Oberensingen in jedem Fall rotieren, um die Belastung bei den einzelnen Akteuren nicht zu hoch werden zu lassen. „Es gibt mehrere Kandidaten für eine Pause und andere, die in die Startelf rutschen könnten“, sagt di Frisco. Sorgen bereitet ihm das Geläuf, das sein Team erwartet: „Die spielen auf einem sehr engen, ekligen Kunstrasen, da haben sich eventuell vorhandene technische Vorteile meiner Mannschaft schnell erledigt.“ TSV Bernhausen – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (Dienstag, 19 Uhr). Vier Siege noch bis zum Endspiel. Und fünf noch, um vom FC-Bayern-Los in der ersten Runde des DFB-Pokals träumen zu können. „Das wäre schon cool, die einmal im Fleinsbachstadion zu empfangen“, sagt der Bernhausener Trainer Roko Agatic und lacht. Tatsächlich denkt beim Filderclub natürlich keiner so weit. Schon vor dem nächsten Gegner an diesem Dienstagabend hat Agatic größten Respekt: „Ein sehr starker Verbandsligist, der kompakt steht und wie alle Mannschaften von der Ostalb 90 Minuten lang keinem Zweikampf aus dem Weg geht“, konstatiert er.

Aus dem eigenen Kader befinden sich Ivan Matanovic, Lukas Walz, Mihael Tomic und Henry Alber im Urlaub, zudem ist Mikail Gümüssü nach seinem Platzverweis im Testspiel gegen Calcio vor drei Wochen bis Anfang September gesperrt. Am Sonntag testeten die Lila-Weißen gegen den Bezirksligisten TSV Heiningen und erzielten vier Treffer (4:1), so wie schon in den ersten beiden Pokalrunden beim TV Echterdingen (4:2) und gegen Maichingen (4:0). Agatics Einschätzung: „Gegen Hofherrnweiler ist das Utopie. Ich wäre glücklich, wenn uns schon ein einziges Duseltor zum Sieg reicht.“

Einen Spielbericht mit Stimmen und Hintergründen finden Sie zu beiden Begegnungen jeweils am Tag danach auf unserem Online-Portal unter www.stuttgarter-nachrichten.de/news/sport/lokal-sport

