Youngster Davide Vittorio schießt Calcio Leinfelden-Echterdingen im WFV-Pokal in die dritte Runde.

Torsten Streib 04.08.2025 - 10:00 Uhr

Davide Vittorio wurde in der Verlängerung eingewechselt und schaffte in der 117. Minute das, was seine Mitspieler zuvor vergebens versucht haben: den Ball ins Tor zu schießen. Der Youngster nahm nach einer Flanke und Kopfballverlängerung von Pero Mamic das Spielgerät mit der Brust an und schob aus drei Metern cool zum 1:0-Siegtreffer für den Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen im Pokalspiel beim Landesligisten TSV Bad Boll ein. Am Mittwoch, 13. August, treten die Italo-Schwaben in der dritten Runde des WFV-Pokals beim TSV Weilimdorf an.