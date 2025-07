Der Angstgegner hat es dem MTV Stuttgart mal so richtig gezeigt. In der ersten Runde des WFV-Pokals ging der Landesligist gegen den Ligakonkurrenten TSGV Waldstetten mit 0:5 baden und schied aus. „Waldstetten ist von Anfang an ein Tempo gegangen, dass wir nicht mitgehen konnten“, sagt der Spielleiter Luca Luchetta. Schon in der vergangenen Saison waren die Waldstettener die einzige Mannschaft, die den MTV Stuttgart zweimal besiegen konnte.