Fußball-WFV-Pokal: Ein Brasilianer für Calcio

Die zweite Runde des WFV-Pokals steht an diesem Wochenende an. Für den Verbandsligisten Calcio-Leinfelden Echterdingen bedeutet die Partie am Samstag (15.30 Uhr) beim Landesligisten TSV Bad Boll die letzten Testminuten vor dem Saisonstart am Sonntag, 10. August, zuhause gegen den TSV Oberensingen. Dennoch befindet sich Trainer Francesco Di Frisco immer noch in der personellen Findungsphase, will „auch weiterhin durchmischen“, wie er sagt.

Möglicherweise auch in der Abwehr. Die Formation aus dem ersten Pokalspiel gegen den VfL Sindelfingen mit Matino Schlotterbeck, Patrick Seemann, Nick Olteanu und Andrei-Lucian Ulici könnte sich ändern – durch Stefan Todorovic und Gustavo Vieira. Letzterer trainiert seit einigen Wochen bei den Italo-Schwaben mit. Nun erhielt der brasilianische Linksfuß, der zuletzt beim Verbandsligisten SV Westerhausen in Sachsen-Anhalt am Ball war, einen Vertrag. Weitere Verschiebungen plant Di Frisco im Angriff – zwangsläufig. Der Kapitän und zweifache Torschütze gegen Sindelfingen – Jovan Djermanovic – ist auf einer Hochzeit. Doch gut, wenn man einen Allrounder wie Pero Mamic in seinen Reihen hat. Zuletzt hatte der Routinier seinen Wirkungskreis auf der Sechs, „nun probieren wir ihn ganz vorne aus“, sagt Di Frisco, der auf „ein verletzungsfreies Spiel mit Weiterkommen“, hofft. Derweil ist der Saisonstart für den Landesligisten TSV Bernhausen erst auf den 17. August terminiert. Dementsprechend sieht der Coach Roko Agatic das Heimspiel an diesem Freitag (19 Uhr) gegen den Liga-Konkurrenten GSV Maihingen als Testspiel an, „bei dem wir aber dennoch weiterkommen wollen“, sagt er. Zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung seien die Beine sehr schwer, dennoch erwarte er, dass sich seine Schützlinge durchbeißen. Schließlich läuft bereits die Bewerbung für den Saisonstart und Agatic weiß: „In der vergangenen Runde hatten wir einen großen Konkurrenzkampf, und dieses Mal ist er noch größer.“ Zuletzt konnte sich indes Mikail Gümmüsu nur im Training empfehlen. Der Mittelfeldakteur sah vor zwei Wochen im Testspiel gegen Calcio Rot, seitdem „warten wir auf eine Nachricht des WFV, wie lange er gesperrt ist“, sagt Agatic mit Kopfschütteln. Derweil konnte sich der TSV-Coach von der aktuellen Stärke der Maichinger bei einem gemeinsamen Turnier zum Vorbereitungsstart überzeugen. „Eine gute Mannschaft, aber die habe ich auch“, weiß Agatic. Und wer hat das Turnier gewonnen? „Wir“, bestätigt der Coach. Na wenn das mal kein gutes Omen ist?