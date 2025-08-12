Fußball: WFV-Pokal: Pokalduell mit ungleichen Vorzeichen

Die ersten beiden Runden im württembergischen Fußballpokal hat der Landesligist TV Oeffingen ziemlich souverän gemeistert. Gegen die Ligakonkurrenten SV Leonberg/Eltingen (4:0) und SKV Rutesheim (4:2) ist er als Sieger vom Platz gegangen. Die Aufgabe, die das Team um den Trainer Rico Scheurich in der dritten Runde erwartet, ist indes ungleich schwieriger. Am Mittwoch, Anpfiff ist um 18.30 Uhr, empfängt der TV Oeffingen den Oberliga-Vertreter TSG Backnang auf dem Tennwengert.

Der Oberligist ist schon voll im Spielmodus

Es ist eine Pokalpartie mit ungleichen Vorzeichen, nicht nur wegen des Klassenunterschieds. Während viele Oeffinger Akteure am Mittwoch noch im Urlaub weilen – unter anderen der Kapitän Myrdon Gorica und Co-Mannschaftsführer Veton Ahmeti – sind die Backnanger Akteure bereits voll im Spielmodus. Denn in der Oberliga rollt die Kugel schon seit zwei Wochen wieder. Den Start in die neue Saison haben sich die TSG Backnang und ihr Trainer Mario Marinic allerdings wohl ein wenig anders vorgestellt. Dem 1:1-Unentschieden beim VfR Mannheim zum Auftakt folgte am vergangenen Samstag eine 1:3-Heimniederlage gegen den FSV Hollenbach. „Wir machen wieder einen oder zwei Fehler zu viel, die uns dann die Punkte kosten. Mund abputzen“, hatte Mario Marinic hernach gesagt und den Blick sogleich auf das Gastspiel beim TV Oeffingen unter der Woche gelenkt. „Wir müssen gucken, dass wir gut steuern, regenerieren und dann natürlich den Fokus auf die Pokalrunde legen.“

Marinic hat auch schon für den TVOe gespielt

Für Mario Marinic sind Fußballspiele in Fellbach zudem immer etwas Besonderes. Der 40-jährige Trainer der TSG Backnang, der zuvor beim SV Fellbach verantwortlich an der Seitenlinie stand, für den er einst auch als Aktiver im Einsatz war, hat als Jungspund ebenfalls einige Tore für den TV Oeffingen erzielt. Doch für Sentimentalität bleibt im Verbandspokal keine Zeit. Der Favorit will sich nach dem durchwachsenen Ligastart gegen den Underdog aus Oeffingen auf keinen Fall die Blöße geben.

Den Oberligisten etwas ärgern

Die Platzherren gehen die Partie gegen den zwei Klassen höher spielenden Gegner derweil realistisch an – und mit dem ersten Saisonspiel in der Landesliga am Sonntag, 15.30 Uhr, beim Aufsteiger SG Schorndorf im Hinterkopf. „Das hat für uns natürlich Priorität“, sagt Oeffingens mitspielender Co-Trainer Maldin Ymeraj. Wobei der 31-Jährige aber nicht ausschließen will, dass es der Mannschaft gelingen kann, den Oberliga-Vertreter zumindest zu ärgern.