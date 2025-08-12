 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Pokalduell mit ungleichen Vorzeichen

Fußball: WFV-Pokal Pokalduell mit ungleichen Vorzeichen

Fußball: WFV-Pokal: Pokalduell mit ungleichen Vorzeichen
1
Maldin Ymeraj und seine Mitstreiter wollen die TSG zumindest ärgern. Foto: Eva Herschmann

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen erwarten am Mittwoch, 18.30 Uhr, in der dritten Runde den Oberligisten TSG Backnang auf dem Tennwengert.

Die ersten beiden Runden im württembergischen Fußballpokal hat der Landesligist TV Oeffingen ziemlich souverän gemeistert. Gegen die Ligakonkurrenten SV Leonberg/Eltingen (4:0) und SKV Rutesheim (4:2) ist er als Sieger vom Platz gegangen. Die Aufgabe, die das Team um den Trainer Rico Scheurich in der dritten Runde erwartet, ist indes ungleich schwieriger. Am Mittwoch, Anpfiff ist um 18.30 Uhr, empfängt der TV Oeffingen den Oberliga-Vertreter TSG Backnang auf dem Tennwengert.

 

Der Oberligist ist schon voll im Spielmodus

Es ist eine Pokalpartie mit ungleichen Vorzeichen, nicht nur wegen des Klassenunterschieds. Während viele Oeffinger Akteure am Mittwoch noch im Urlaub weilen – unter anderen der Kapitän Myrdon Gorica und Co-Mannschaftsführer Veton Ahmeti – sind die Backnanger Akteure bereits voll im Spielmodus. Denn in der Oberliga rollt die Kugel schon seit zwei Wochen wieder. Den Start in die neue Saison haben sich die TSG Backnang und ihr Trainer Mario Marinic allerdings wohl ein wenig anders vorgestellt. Dem 1:1-Unentschieden beim VfR Mannheim zum Auftakt folgte am vergangenen Samstag eine 1:3-Heimniederlage gegen den FSV Hollenbach. „Wir machen wieder einen oder zwei Fehler zu viel, die uns dann die Punkte kosten. Mund abputzen“, hatte Mario Marinic hernach gesagt und den Blick sogleich auf das Gastspiel beim TV Oeffingen unter der Woche gelenkt. „Wir müssen gucken, dass wir gut steuern, regenerieren und dann natürlich den Fokus auf die Pokalrunde legen.“

Marinic hat auch schon für den TVOe gespielt

Für Mario Marinic sind Fußballspiele in Fellbach zudem immer etwas Besonderes. Der 40-jährige Trainer der TSG Backnang, der zuvor beim SV Fellbach verantwortlich an der Seitenlinie stand, für den er einst auch als Aktiver im Einsatz war, hat als Jungspund ebenfalls einige Tore für den TV Oeffingen erzielt. Doch für Sentimentalität bleibt im Verbandspokal keine Zeit. Der Favorit will sich nach dem durchwachsenen Ligastart gegen den Underdog aus Oeffingen auf keinen Fall die Blöße geben.

Den Oberligisten etwas ärgern

Die Platzherren gehen die Partie gegen den zwei Klassen höher spielenden Gegner derweil realistisch an – und mit dem ersten Saisonspiel in der Landesliga am Sonntag, 15.30 Uhr, beim Aufsteiger SG Schorndorf im Hinterkopf. „Das hat für uns natürlich Priorität“, sagt Oeffingens mitspielender Co-Trainer Maldin Ymeraj. Wobei der 31-Jährige aber nicht ausschließen will, dass es der Mannschaft gelingen kann, den Oberliga-Vertreter zumindest zu ärgern.

Weitere Themen

Was macht Dennis Saur?: Jetzt geht der Traum in Erfüllung

Was macht Dennis Saur? Jetzt geht der Traum in Erfüllung

Was macht – Dennis Saur? In den vergangenen Jahrzehnten haben Sportler aus Fellbach viel erlebt. Inzwischen ist es ruhiger um sie geworden. Wir haken nach.
Von Maximilian Hamm
Fußball-Verbandsliga: Hoppla, das Team überrascht selbst seine Trainer

Fußball-Verbandsliga Hoppla, das Team überrascht selbst seine Trainer

Die neuformierten Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach legen einen Glanzstart beim Aufsteiger TSV Weilimdorf hin. Rafael Terpsiadis trifft beim 5:2 dreimal.
Von Torsten Streib
Fußball- Verbandsliga: Ein Olympionike macht die Kicker fit

Fußball- Verbandsliga Ein Olympionike macht die Kicker fit

Matthias Bühler, der neue Athletik-Coach der Fußballer des SV Fellbach, war als Hürdenläufer achtmal deutscher Meister und zweimal Olympia-Teilnehmer.
Von Susanne Degel
Fußball-Verbandsliga: Calcio: Stunde null nach dem Scherbenhaufen

Fußball-Verbandsliga: Calcio Stunde null nach dem Scherbenhaufen

Die Echterdinger vor dem Ligastart: Warum es zum ganz großen Cut gekommen ist, welche Wunschtransfers gescheitert sind und wo der Verein personell noch nachlegen will.
Von Franz Stettmer
Basketball-Pro B: Die Kaderplanung ist fast abgeschlossen

Basketball-Pro B Die Kaderplanung ist fast abgeschlossen

Die Basketballer des SVF starten am 18. August in die Vorbereitung auf die dritte Saison in der Spielklasse Pro B.
Von Maximilian Hamm
Fußball-Verbandsliga: Klassenneuling setzt auf den Ekel-Faktor

Fußball-Verbandsliga Klassenneuling setzt auf den Ekel-Faktor

Unter den bisher zehn Neuzugängen des Aufsteigers TSV Weilimdorf ragt vor dem Saisonstart am Samstag einer heraus. Bei der Zielsetzung tanzt der Trainer Manuel Fischer aus der Reihe.
Von Franz Stettmer
Fußball-Verbandsliga: Wieder mal ein kompletter Neustart

Fußball-Verbandsliga Wieder mal ein kompletter Neustart

Der SV Fellbach startet an diesem Samstag mit der Partie beim TSV Weilimdorf in die neue Saison – mit einem neuen Trainer-Duo und 16 neuen Spielern.
Von Susanne Degel
Fußball-Verbandsliga: „Wir müssen uns nicht verstecken“

Fußball-Verbandsliga „Wir müssen uns nicht verstecken“

Leon Bauer, der neue Fellbacher Kapitän des SV Fellbach, spricht über die Mannschaft, die Chancen und Ziele in der Verbandsliga.
Von Susanne Degel
Rhythmischen Sportgymnastik: Medaillenregen für den Bundesstützpunkt

Rhythmischen Sportgymnastik Medaillenregen für den Bundesstützpunkt

Alle Medaillen bei den deutschen Meisterschaften gehen nach Schmiden. Die fünffache Titelträgerin Darja Varfolomeev und Anastasia Simakova sichern sich die WM-Tickets.
Von Eva Herschmann
Fußball: TV Oeffingen: Der nächste Gegner ist ein harter Brocken

Fußball: TV Oeffingen Der nächste Gegner ist ein harter Brocken

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen ziehen mit einem 4:2-Erfolg (2:2) gegen die SKV Rutesheim in die dritte Runde des württembergischen Pokals ein.
Von Eva Herschmann
Weitere Artikel zu WFV-Pokal TV Oeffingen
 