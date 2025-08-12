Fußball: WFV-Pokal Pokalduell mit ungleichen Vorzeichen
Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen erwarten am Mittwoch, 18.30 Uhr, in der dritten Runde den Oberligisten TSG Backnang auf dem Tennwengert.
Die ersten beiden Runden im württembergischen Fußballpokal hat der Landesligist TV Oeffingen ziemlich souverän gemeistert. Gegen die Ligakonkurrenten SV Leonberg/Eltingen (4:0) und SKV Rutesheim (4:2) ist er als Sieger vom Platz gegangen. Die Aufgabe, die das Team um den Trainer Rico Scheurich in der dritten Runde erwartet, ist indes ungleich schwieriger. Am Mittwoch, Anpfiff ist um 18.30 Uhr, empfängt der TV Oeffingen den Oberliga-Vertreter TSG Backnang auf dem Tennwengert.