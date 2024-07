Die Oeffinger Landesliga-Fußballer unterliegen in der zweiten Runde des WFV-Pokals dem Regionalligisten SGV Freiberg mit 2:9 (2:3). Nach einer guten ersten Spielhälfte schwinden die Kräfte bei den Gastgebern.

Eva Herschmann 24.07.2024 - 16:25 Uhr

Zur Halbzeit war Rico Scheurich, der Trainer der Oeffinger Landesliga-Fußballer, mehr als zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft. 45 plus ein paar Minuten hatte der TVOe dem drei Klassen höher spielenden SGV Freiberg die Stirn geboten. Am Ende wurde es dann aber doch ziemlich deutlich, und der Regionalligist zieht nach dem 9:2-Erfolg (3:2) vor 110 Zuschauern am Dienstagabend im Oeffinger Sami-Khedira-Stadion in die dritte Runde des württembergischen Fußballpokals ein.