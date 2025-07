Die Fußball-Vereine befinden sich bereits wieder in der Vorbereitung auf die Spielzeit 2025/26, haben auch schon Testspiele absolviert. An diesem Wochenende wird es für einige aber wieder erstmals ernst, geht es im ersten Pflichtspiel der Runde – im WFV-Pokal – ums Weiterkommen. Oder in einem Fall einfach darum, Spaß zu haben.