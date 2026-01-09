Ein echter „Home Ground“ im amerikanischen Südosten: Die DFB-Auswahl bezieht ihr WM-Quartier in North Carolina.
09.01.2026 - 16:14 Uhr
Julian Nagelsmann lief über den Campus der Wake Forest University und grinste wie ein kleiner Junge unterm Weihnachtsbaum. „Was nur top, top Vereine haben, haben die hier an der Uni!“, staunte der Bundestrainer bei der Stippvisite im künftigen deutschen WM-Quartier vor Heiligabend unter seiner beigefarbenen „Wake“-Cap. In der „wunderschönen Basketballhalle“ warf er gleich ein paar Körbe - ganz im Stile von NBA-Legende Tim Duncan, einem Wake-Absolventen, wie Nagelsmann fröhlich anmerkte.